Marcas Que Eu Gosto 2024 Grupo Moura: novos negócios e liderança Com 66 anos de história, o Grupo Moura conquistou o primeiro lugar no segmento Baterias de Carro no Marcas Que Eu Gosto 2024

Com marcos de inovação, seja no desenvolvimento de novos produtos e tecnologias ou na expansão de suas operações industriais e comerciais e integração a novos negócios, o Grupo Moura se destaca no mercado com seus 66 anos de história.

Dentro do aspecto de inovação, a empresa utiliza Inteligência Artificial (IA) em várias áreas. No segmento industrial, por exemplo, a ferramenta permite uma automação mais inteligente e eficiente, otimizando operações, aumentando a produtividade e reduzindo custos.

Na Moura, a utilização da IA também está impulsionando a criação de novos modelos de negócios e oportunidades de mercado e mudando a manutenção preventiva, permitindo identificar e resolver alguns pontos para que não se tornem em problemas.

Atualmente, a produção anual da empresa ultrapassa dez milhões de baterias, com mais de três mil modelos de produtos no portfólio. Ela também é um importante player exportador brasileiro.

De acordo com a gerente de marketing da Baterias Moura, Mariana Lisboa, a empresa atende muito além do mercado automotivo e é líder no fornecimento das montadoras e no mercado de reposição.

“A Moura evoluiu para organização que desenvolve as mais recentes tecnologias em energia, para as mais diversas aplicações da sociedade: carros e motos que transportam pessoas, caminhões e empilhadeiras que abastecem o País, caixas eletrônicos, sistemas fotovoltaicos, circuitos de segurança, data centers, aparelhos hospitalares, nas antenas de telefonia que garantem a comunicação entre todos e até em locomotivas e barcos”, comenta.

Diversidade e inclusão no Grupo Moura

Com o intuito de promover a diversidade e inclusão, a empresa conta com o Programa de Diversidade & Inclusão (D&I), uma jornada que vem evoluindo de forma guiada pelos valores da Cultura Empresarial Moura (CEM), pelo Programa de Integridade Moura (PIM) e pela força do “Social” do ESG (governança ambiental, social e corporativa).

“Essa jornada ganhou importância central na organização a partir de 2022 com metas estabelecidas para os próximos cinco anos com cinco pilares voltados para os grupos minorizados: Pilar de Desenvolvimento e Inclusão de Pessoa com Deficiência, Pilar de Equidade de Gênero, Pilar de Raça e Etnia, Pilar de Orientação Sexual e Identidade de Gênero e Pilar de Gerações”, reitera Mariana Lisboa.

Além da política de Diversidade & Inclusão, a empresa promove a Política de Identidade de Gênero, além de um manifesto. O conjunto de ações reforça o posicionamento da marca a respeito do tema.

No pilar de Inclusão e Desenvolvimento de Pessoas com Deficiência foi inaugurada a Associação da Pessoa com Deficiência de Belo Jardim para beneficiar toda a região.

No local, a empresa promove o pagamento de 100% de cursos técnicos, de graduação, pós-graduação e idiomas, além de oferecer o auxílio-deslocamento para quem atua na cidade.

Com 66 anos de história, o Grupo Moura foi pioneiro do polo de autopeças de Pernambuco e do processo de descentralização da produção e componentes para automóveis, antes concentrados no eixo Sul e Sudeste.

Atualmente, a empresa tem o maior polo produtivo de acumuladores de energia da América do Sul.

A Moura conta com mais de 6.500 mil colaboradores. Oito dos dez carros mais vendidos do Brasil saem de fábrica com uma bateria Moura.

Além de abastecer diretamente as montadoras, a maior parte dos produtos vai para o mercado de reposição através da Rede Moura, com 91 distribuidores exclusivos no Brasil, Argentina e Uruguai.

