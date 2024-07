A- A+

Marcas Que Eu Gosto 2024 Hapvida: saúde de qualidade Hapvida oferece atendimento com o cuidado centrado no paciente

Levar saúde suplementar de qualidade aos brasileiros, com um amplo investimento em tecnologia e inovação.

Essa é a missão da Hapvida NotreDame Intermédica, operadora de saúde que tem no acolhimento, um pilar que a mobiliza a sempre oferecer um atendimento com o cuidado centrado no paciente.

Constantemente em busca de aperfeiçoar suas operações, a companhia obteve, mais uma vez, o reconhecimento do consumidor pernambucano através da pesquisa Marcas Que Eu Gosto.

Em 2024, a Hapvida NotreDame Intermédica conquistou a primeira colocação nas categorias Hospital Particular, Plano de Saúde e Clínicas de Raio-X. A empresa também foi destaque em Laboratórios de Análises Clínicas.

Número de unidades

Pernambuco possui uma forte ligação com a Hapvida NotreDame Intermédica, já que é um dos estados com maior número de unidades da rede própria da empresa.

São seis hospitais, cinco prontos atendimentos, 18 clínicas médicas e 15 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, que atendem as 972 mil vidas assistidas pela operadora no Estado.

Ainda está em construção, na área central do Recife, o Hospital Ariano Suassuna, que deve ser entregue aos pernambucanos até o fim do primeiro semestre de 2025.

Redefinindo o futuro

“Uma das prioridades da Hapvida NotreDame Intermédica é a consolidação do nosso modelo de negócio verticalizado e integrado, sempre com o objetivo de atender às necessidades dos nossos clientes, por meio da ampliação da nossa rede própria de atendimento”, pontua Jaqueline Marinho de Sena, vice-presidente de marketing e da Unidade de Negócios Odonto da Hapvida NotreDame Intermédica.

O fomento de tecnologia é outro dos compromissos da empresa, seja para empregá-la nos seus sistemas de atendimento ou nas pesquisas em soluções de saúde, visando sempre promover qualidade de vida.

“Desde aplicativos móveis que facilitam o acompanhamento da saúde, até plataformas de telemedicina que conectam pacientes a profissionais qualificados, estamos redefinindo o futuro da assistência médica”, afirma.

Otimização de dados

A tecnologia de otimização de dados está presente na rotina do Hapvida NotreDame desde 2015, impactando diversos processos.

Ela é utilizada, principalmente, para melhorar a eficiência no diagnóstico médico, aprimorando o atendimento ao paciente e até mesmo prevendo tendências e riscos de saúde.

“Por exemplo, desde 2021 a companhia utiliza um sistema integrado que avalia os exames de eletrocardiograma (ECG) em menos de um minuto e alerta a equipe clínica sobre possíveis alterações. Com isso, há uma priorização da avaliação desses exames e entrega do laudo em até 15 minutos. Precisão e agilidade são fundamentais quando se trata de doenças cardiovasculares, uma das principais causas de mortes no Brasil”, exemplifica Jaqueline Marinho.

Inteligência artificial na Hapvida

Através do processamento de linguagem natural - ramo da inteligência artificial - as equipes conseguem identificar laudos com indícios de doenças cancerígenas.

“Caso seja identificado algo maligno, é feito um contato ativo com o paciente, para que ele procure um especialista e comece o tratamento o mais rápido possível”, conta.

A otimização de dados também é utilizada nas análises de raio-X de tórax. Uma tecnologia adotada desde 2022 assinala alterações mostradas na imagem para facilitar a avaliação do plantonista.

Com isso, o tempo para análise nos prontos-socorros tornou-se mais curto, possibilitando dar foco e prioridade aos casos mais graves, como pneumonia e derrame pleural.

“Como a maior empresa de saúde da América Latina, reconhecemos a importância de nos adaptarmos às necessidades das gerações atuais e futuras. É por isso que estamos comprometidos em implantar práticas inovadoras em todas as áreas, desde a pesquisa, passando pelo acolhimento, e chegando até a saúde digital”, assegura.

Mais

Da fusão entre o Hapvida - que iniciou suas operações, em 1979, no Ceará - e a NotreDame Intermédica - fundada em 1968 - nasceu a maior operadora de saúde do Brasil. Com 15,9 milhões de beneficiários de saúde e odontologia, a Hapvida NotreDame Intermédica está presente em todas as regiões do País.

Ao redor do Brasil, a empresa conta com mais de 67 mil colaboradores, cerca de 70 mil médicos e mais de 22 mil dentistas credenciados.

Desde 2021, a empresa estabeleceu o Comitê de Diversidade e Inclusão, a fim de conscientizar suas equipes sobre temas como igualdade de gênero, diversidade geracional, inclusão de pessoas com deficiência, empoderamento feminino e representatividade negra.



