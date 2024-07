Iquine: a tinta brasileira

A- A+

“Estar conectado com as expectativas e necessidades dos clientes, buscar sempre inovar, alinhado às tendências de mercado, isso é primordial para construir marcas que entregam valor ao consumidor.”

As palavras do CEO da Tintas Iquine, Eduardo Moretti, reafirmam a missão da marca em oferecer milhares de cores ao seu público, sempre com inovação e qualidade, e se consagrar na memória e lembranças dos pernambucanos para compor o time da Marcas Que Eu Gosto 2024.

“A Iquine está sempre ouvindo o mercado por meio de pesquisas constantes, que se dividem entre seus públicos especificadores, como pintores e arquitetos. Com base nisso, conseguimos desenvolver projetos que atendam às expectativas e necessidades de nossos consumidores, oferecendo soluções e inovações para todos os públicos e fortalecendo o compromisso com o propósito da nossa marca, de levar cores para a vida das pessoas”, assegura Moretti.

50 anos colorindo o Brasil

Para celebrar seus 50 anos, a Iquine lançou a campanha “50 Anos de Brasilidades”. Em meio século de história, a campanha não só destaca o legado da empresa, mas também transmite o orgulho, o amor e o respeito que a Iquine tem pela diversidade do Brasil.

“Buscando trazer essa pluralidade do Brasil para dentro da sua casa e dos espaços que habitam, desenvolvemos, junto ao ateliê especialista em cores e neuroarquitetura Estar Urbano, um conjunto de paletas inspiradas em cada região do País.

As combinações são um mergulho na nossa cultura, fauna, flora e referências arquitetônicas. Suas cores e narrativas proporcionam uma verdadeira viagem aos diversos territórios brasileiros”, pontua o CEO.

Ainda no ano em que celebra cinco décadas, a marca lançou quatro novos produtos no portfólio de efeitos e texturas, baseados em uma tendência que tem sido uma aposta entre arquitetos e designers.

“Para definir os lançamentos, a Iquine realizou pesquisas com arquitetos e especialistas do setor e se apoiou em levantamentos da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati). Com dados de potencial de mercado, a categoria tem crescido continuamente nos últimos três anos e ganhou mais relevância no share do setor”, acrescenta Eduardo Moretti.

Iquine IClub

A Iquine desenvolveu uma plataforma de comunidade on-line, que oferece um ambiente de interação, treinamento e capacitação 100% gratuita entre os pintores.

O Iquine IClub se consolida como um meio de profissionalização e um canal de conhecimento no mercado, incentivando a interatividade, o desenvolvimento e o protagonismo dos pintores.

O projeto, que tem como diferencial promover o sentimento de comunidade e capacitar o público de pintores, promove troca de experiências entre os usuários e aulas diversas que agregam informações e facilitam o dia a dia desses profissionais.

O IClub disponibiliza aulas em três áreas de conhecimento: técnicas, tendências e negócios, sendo esta última uma parceria com o Sebrae, fortalecendo nosso compromisso de desenvolver a cadeia do setor e promover o crescimento econômico.

“Trazemos temas de interesse desses profissionais, o conteúdo é dividido nos níveis básico, intermediário e avançado, com emissão de certificados. A plataforma permite que o profissional poste seus trabalhos, curta e comente postagens de outros usuários”, cita.

Ela funciona semelhante a uma rede social na qual os pintores são protagonistas e proporciona uma troca orgânica de experiências entre os participantes”, frisa o CEO das Tintas Iquine, Eduardo Moretti.

A Tintas Iquine é a maior indústria do setor no Brasil, com capital 100% brasileiro. Com 50 anos no mercado, a marca ocupa a terceira posição no mercado nacional, atuando nos segmentos de tintas imobiliárias e industriais, com liderança no Norte/Nordeste.

O Grupo Iquine conquistou o prêmio inovador de “Melhor Indústria de Tintas Imobiliárias” do Brasil, no Prêmio Paint & Pintura, sendo a primeira empresa nacional a ocupar o topo deste pódio.

