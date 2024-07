Moura Dubeux: personalização e praticidade

A- A+

Com uma trajetória marcada pela excelência e inovação, a Moura Dubeux, novamente, foi a empresa mais lembrada pelos recifenses na categoria Construtora nesta edição do Marcas Que Eu Gosto.

Colecionadora de prêmios, a Moura Dubeux tem como principal meta estabelecer uma relação transparente e educativa com os clientes, oferecendo praticidade e conforto em todas as interações.

Para garantir essa satisfação, a empresa tem investido em ferramentas que proporcionem comodidade aos seus usuários.

“O site está sendo reformulado para melhorar a experiência visual e a velocidade de navegação, enquanto um aplicativo foi desenvolvido para fornecer informações financeiras e acompanhamento de obras”, afirma Eduarda Dubeux, diretora comercial, marketing e CX da Moura Dubeux.

“A empresa mantém contato com os clientes por meio de pesquisas para avaliar a experiência deles em diferentes etapas da jornada”, complementa.

“A empresa oferece diversas opções de personalizações desde a escolha de opções de planta até layouts personalizados, dependendo do tipo de empreendimento.”, diz Eduarda Dubeux, diretora comercial, marketing e CX da Moura Dubeux | Foto: Ricardo Nigro/Divulgação

MD Store

Outro exemplo dessas iniciativas é a MD Store, que visa agregar valor aos clientes por meio da conveniência.

Nessa plataforma, os clientes têm a liberdade de personalizar suas unidades escolhendo acabamentos, itens de decoração e outros acessórios.

Assim, garante que recebam o apartamento conforme suas preferências desde o início, sem a necessidade de ajustes posteriores.

“Essa abordagem não apenas aumenta a satisfação do cliente, mas também contribui para a sustentabilidade, ao evitar desperdícios. A empresa oferece diversas personalizações, desde a escolha de opções de planta até layouts personalizados, dependendo do tipo de empreendimento”, explica Eduarda.

Mood

Explorando seu enorme potencial e experiência de mercado, recentemente, a MD lançou a Mood, uma subsidiária que compartilha o mesmo compromisso da Moura Dubeux com a satisfação do cliente, transparência e qualidade.

“A Mood se diferencia ao conquistar um novo público e ter seus produtos direcionados para a classe média, com uma faixa de renda entre R$ 12 mil e R$ 15 mil. Apesar da variação no produto, o mindset da empresa permanece o mesmo. Este ano, a Mood realizará seu primeiro lançamento em Pernambuco, o Mood Aurora, a ser construído na avenida Cruz Cabugá, no Bairro de Santo Amaro, região central do Recife”, conta a diretora.

A intenção da MD é lançar, até 2025, pelo menos um empreendimento com a marca Mood nos outros seis estados em que atua no Nordeste, além de Pernambuco: Rio Grande do Norte (já lançado em 2023), Ceará, Bahia, Paraíba, Alagoas e Sergipe.

Mais

A Moura Dubeux deu início às suas operações em Pernambuco há mais de quatro décadas e se tornou uma referência no setor de construções de luxo e alto padrão.

Desde fevereiro de 2020, integra o prestigioso Novo Mercado da B3 (MDNE3), destacando-se como parte de um seleto grupo de empresas.

Sua presença é marcante no mercado imobiliário, especialmente em empreendimentos como flats, hoteis e resorts voltados para o conceito de “segunda residência”.

No Ranking Intec das Maiores Construtoras do País de 2024, a empresa conquistou a 12ª posição entre as 100 principais construtoras do Brasil.

A classificação considera a quantidade de metros quadrados construídos no ano-base de 2023, reafirmando sua relevância e alcance no setor.



