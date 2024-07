A- A+

Marcas Que Eu Gosto 2024 Óticas Diniz: atendimento diferenciado Presente em todas as regiões do País, as Óticas Diniz alcançaram o primeiro lugar em seu segmento do Marcas Que Eu Gosto

Com um atendimento acolhedor e diferenciado, as Óticas Diniz prezam pelo cuidado com as pessoas, desde os colaboradores, parceiros e clientes, bem como a cautela com a saúde visual dos clientes, utilizando produtos de alta qualidade e tecnologia.

Presente em todas as regiões do País, com uma rede de 1.206 unidades, a empresa está no coração e na mente dos recifenses e conquistou o primeiro lugar no segmento Ótica do Marcas Que Eu Gosto.

Sustentabilidadii Collection

De acordo com a diretora de marketing da matriz das Óticas Diniz, Luciane Gomes, este ano, a marca busca manter os projetos iniciados em 2023, sustentando seu crescimento e se relacionando com o público de forma consistente, com ofertas atrativas e um portfólio diversificado.

Além disso, a empresa pretende expandir a presença da marca a partir da abertura de unidades em diferentes regiões; fortalecer a experiência do cliente, desde o atendimento até a entrega de produtos e serviços de alta qualidade, garantindo a satisfação e fidelização dos clientes; além do lançamento da Sustentabilidadii Collection, da marca exclusiva Dii Collection, na Expo Óptica 2024, realizada de 10 a 13 de abril.

“Obtida a partir de garrafas PET pós-consumo, a Sustentabilidadii Collection é 100% reciclada. Esse processo reduz significativamente o consumo de água em 90% e as emissões de CO2 em 70%, em comparação com a produção de plástico convencional. Além disso, ambos os materiais utilizados atendem aos mais exigentes padrões de qualidade, garantindo durabilidade e resistência”, afirma Gomes.

Conexão com gerações

Com um público diverso, a empresa precisa estar sempre conectada com as várias gerações.

Segundo a diretora, os clientes da Geração Z valorizam a inovação e buscam constantemente novidades.

“Por isso, é essencial oferecer produtos e serviços alinhados com as tendências atuais, como óculos com designs modernos e tecnologia avançada.”

O atendimento personalizado das Óticas Diniz reconhece as necessidades específicas de cada faixa etária.

Com mais de 32 anos de história, os profissionais são treinados para lidar também com questões relacionadas à visão e saúde ocular na terceira idade, proporcionando um atendimento adaptado e cuidadoso para esse público.

“Adotamos estratégias diferenciadas para cada grupo, visando atender as suas expectativas e necessidades específicas, seja através de inovação e tecnologia para a Geração Z, ou de atendimento personalizado e produtos funcionais para a faixa etária de 60+. Acreditamos que este seja o caminho certo para atender de forma eficiente o mercado óptico”, acrescenta Luciane Gomes.

Eficiência e inovação

Com o incremento das novas tecnologias, a empresa utiliza a Inteligência Artificial (IA) para aumentar a eficiência operacional e impulsionar a inovação dentro da marca.

“A incorporação da inteligência artificial tem sido uma tendência em diversas áreas, e nós estamos seguindo essa evolução de forma gradual e estratégica em nosso segmento”, comenta a diretora de marketing.

Mais

Com fundação em 1992, por Arione Diniz, na cidade de São Luís, no Maranhão, as Óticas Diniz estão presentes em todo o País e oferecem uma variedade de produtos e soluções ópticas de qualidade, alta tecnologia para lentes e óculos de grau e de sol das principais grifes.

A empresa, que é hoje a maior rede brasileira do varejo óptico com capital 100% nacional, tem como missão fornecer um amplo mix de produtos e serviços que, somado aos esforços da equipe, atendam às necessidades e garantam a satisfação dos clientes.



Veja também

Marcas Que Eu Gosto 2024 ibyte: impactando o mercado