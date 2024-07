Pharmapele: referência e consagração

A- A+

Consagrada no segmento farmacêutico do Brasil, a Pharmapele, com seus 36 anos de mercado, ficou em primeiro lugar quando perguntado aos recifenses qual a farmácia de manipulação preferida em suas memórias.

Sempre em busca de inovação, a dona de 19 Selos de Excelência da Associação Brasileira de Franchising (ABF) inseriu mais dois modelos de negócios que destacaram a marca em novas segmentações.

Os lançamentos Pharmapele Beauty & Care e a Pharmapet são uma evolução significativa na estratégia da empresa e carregam consigo a já conhecida credibilidade Pharmapele.

“A Beauty & Care direciona-se à comercialização de cosméticos e suplementos de marca própria em quiosques. Idealizamos um layout moderno e interativo, integrando elementos que refletem o nosso DNA: alta eficácia, tecnologia e uma atmosfera única de experimentação”, explica a sócia e diretora de marketing do grupo Pharmapele, Mariana Saldanha.

“Queríamos que os clientes se sentissem imersos em um laboratório de pesquisa e ciência. Lançamos o projeto-piloto com dois quiosques no Recife e já estamos com uma lista de espera”, continua.

“Temos o compromisso de reduzir o impacto ambiental, reciclando 100% das embalagens plásticas que colocamos no mercado, através do programa eureciclo.”, diz Mariana Saldanha, diretora de marketing do grupo Pharmapele

Para os pets

Já a Pharmapet, nascida em 2020, veio do desejo de oferecer alternativas farmacêuticas que buscam garantir a adesão e o sucesso no tratamento dos animais.

“O mais legal da manipulação veterinária é poder criar formas farmacêuticas super prazerosas aos animais, e que não causem estresse e traumas na hora de administrar uma medicação. O objetivo é atender às solicitações dos médicos veterinários e tutores, formulando cada prescrição de acordo com a raça, peso e idade do animal. Nós sabemos que eles são da família, por isso, merecem ser cuidados de forma personalizada”, pontua Saldanha.

Sustentabilidade e IA

Adepta às práticas sustentáveis, o grupo tem como missão transformar o mundo em um lugar mais saudável e sustentável.

“Além de utilizar embalagens recicláveis com Selo ‘I´m Green’, nós da Pharmapele temos o compromisso de reduzir o impacto ambiental, reciclando 100% das embalagens plásticas que colocamos no mercado, através do programa eureciclo”, ressalta a sócia-diretora. Por ano, a empresa recicla 25 toneladas de plástico.

Imersa em um ambiente de precisão e inovação, buscando eficiência e segurança, a empresa tem como aliada a Inteligência Artificial (IA) nos seus ofícios, otimizando seu processo de produção.

“O uso da IA torna mais ágil a análise das demandas e fórmulas solicitadas pelos clientes, identificando gargalos e ajustando o fluxo de trabalho para garantir uma entrega rápida e precisa. Como trabalhamos com mais de duas mil matérias-primas em nossos laboratórios, um grande benefício proporcionado pela inteligência artificial é o aprimoramento do gerenciamento de estoque, evitando a escassez ou o desperdício de materiais”, detalha Mariana Saldanha. Mais

A Pharmapele é a maior rede de farmácias de manipulação do País e se sobressai por sua preocupação com a educação e a informação dos clientes, oferecendo serviços de orientação farmacêutica e promovendo ações de conscientização sobre saúde e cuidados pessoais.

Com um time de profissionais capacitados e uma abordagem focada no cliente, a Pharmapele continua a se destacar como uma referência no setor, contribuindo para o bem-estar e qualidade de vida de quem consome os seus serviços.



