Pitú: sinônimo de categoria

Com um portfólio de produtos direcionado para os mais diferentes perfis de público e ocasiões, a Pitú preza pela qualidade e pelo relacionamento próximo com os clientes e consumidores. Ao longo da história, a marca tornou-se sinônimo de categoria e um símbolo de Pernambuco.

A Pitú é uma aguardente de cana pura, transparente e teor alcoólico de 40%. O produto é comercializado em garrafas retornáveis de 600 ml, garrafas de 965 ml e latas de alumínio com 350 ml, 473 ml, 710 ml.

Vencedora no segmento Aguardente, na categoria especial Marca Que Representa o Estado de Pernambuco no Marcas Que Eu Gosto, a Pitú conta hoje, além da tradicional cachaça, carro-chefe da empresa, com um portfólio variado de produtos.

“Temos as cachaças envelhecidas Pitú Gold e Vitoriosa (extra premium), coquetéis alcoólicos como a Pitú Limão e a Pitú Mel, a Pitú Amarelinha, que é uma cachaça composta, e a linha remix, voltada para o mercado de ices. Além disso, produzimos também a vodka Bolvana”, pontua a gerente de marketing da empresa, Maria Eduarda Ferrer.

Novos produtos

Para este ano, a marca está promovendo esforços na estruturação dos novos produtos lançados em 2023, além da expansão para estados fora do Nordeste, onde a Pitú já tem uma liderança consolidada.

A empresa oferece produtos para os mais diferentes consumidores, sempre em contato com as diversas gerações. “Entendemos que, com o aumento da expectativa de vida, os consumidores 60+ estão cada vez mais presentes e ativos no mercado. Observamos com atenção também as expectativas e desejos da Geração Z”, explica a gerente.

Com 86 anos de história, a Pitú tem o desafio de continuar inovando. “Temos o desafio de conseguir seguir nos reinventando, conquistando novos públicos, nos adaptando às mudanças do mercado e utilizando a tecnologia a nosso favor nos mais diferentes projetos da empresa, tanto na área comercial como nos nossos processos produtivos.”

Mercado internacional

A cachaça pernambucana também é destaque no mercado internacional e se mantém entre as 20 marcas de bebidas destiladas mais produzidas no mundo. Na Europa, a Pitú comanda o mercado e tem a Alemanha como o país líder em consumo.

Outros países do Velho Continente também são importantes para a marca: Áustria, Grécia, Espanha, Suíça e Bélgica. Nos demais continentes a empresa também está presente em alguns países, como: Argentina, Canadá, Estados Unidos, México e África do Sul.

Fundada em 1938 por Joel Cândido Carneiro, Severino Ferrer de Moraes e José Ferrer de Moraes, a Engarrafamento Pitú é uma das maiores indústrias de aguardente do Brasil e envasa e comercializa milhões de litros anualmente.

Com a fábrica localizada no município de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, a Pitú é a cachaça mais consumida nas regiões Norte e Nordeste, e vice-líder do País.



