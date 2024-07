A- A+

Marcas Que Eu Gosto 2024 Santa Clara: um hábito na vida dos brasileiros A marca Santa Clara está no coração dos recifenses e conquistou o primeiro lugar no segmento de Café no Marcas Que Eu Gosto

O café é um hábito na vida dos brasileiros. De dia ou de noite, em casa ou no trabalho, ele está sempre presente. Acreditando no prazer das coisas simples e de experiências gratificantes, a Santa Clara, marca do Grupo 3corações, estabelece laços genuínos com os consumidores apaixonados pelo produto.

Com isso, a marca está no coração dos recifenses e conquistou o primeiro lugar no segmento de Café no Marcas Que Eu Gosto. Com um extenso portfólio, a Santa Clara é uma marca de café clássico que combina tradição e inovação e está preparada para acompanhar o consumidor nas diferentes fases da sua vida.

“Temos opções para todos os gostos e um portfólio completo da bebida em diferentes intensidades e formatos: cafés especiais, cappuccinos, cafés com leite, gourmets, prontos, cápsulas e solúveis”, afirma o presidente do Grupo 3corações, Pedro Lima.

Diversidade

O Grupo acredita que a combinação de pessoas enriquece o ambiente de trabalho. A diversidade é um valor declarado na Carta de Conduta da empresa.

“Estas premissas norteiam nossas práticas de contratação de pessoas e a seleção de candidatos, independentemente de identidade de gênero, orientação sexual, raça, idade, religião ou etnia. Para ser acessível a todos, nossa página de carreiras na web oferece tradução em Libras [Língua Brasileira de Sinais] e recursos assistivos para pessoas com baixa visão”, destaca.

Hoje, três mulheres compõem o Conselho de Administração do Grupo 3corações, de um total de seis membros, o que rendeu à empresa o Selo WOB (Women on Board).

“Do nosso público interno, 31% são mulheres, e elas ocupam 30,7% dos cargos de liderança na empresa, índice que temos por meta fazer chegar a 40% até 2030”, comenta o presidente.

Multigerações Santa Clara

Considerado uma empresa multigeracional, o Grupo 3corações está atento à empregabilidade das gerações Z e 60+. Os colaboradores constroem carreiras longevas na organização. Para os jovens, são desenvolvidos dois programas: Jovens em

Desenvolvimento e o Estágio Apaixone-se. No tocante à sustentabilidade, promove o programa de logística reversa de cápsulas pós-consumo, em parceria com a eureciclo - empresa que atua com reciclagem e gestão de resíduos.

Os resíduos orgânicos coletados são direcionados para a compostagem, enquanto os materiais plásticos são destinados à reciclagem.

Na esfera digital, a empresa criou um e-commerce, o Mercafé, que destaca os produtos em cada categoria. Além disso, em iniciativas de inovação, criou o Cafeína Hub, que estimula o ecossistema de inovação aberta e conecta pessoas, negócios, ideias e sonhos.

“Queremos fazer negócios, solucionar problemas e alavancar oportunidades, mas, além disso, estamos aqui para criar laços legítimos e duradouros com parceiros em potencial”, pontua Pedro Lima.

Fundado em 1959, por João Alves de Lima, em São Miguel, no interior do Rio Grande do Norte, o Grupo 3corações está presente em mais de 400 mil pontos de vendas no País, com estrutura logística e comercial próprias. Além disso, o Grupo 3corações exporta café para os principais mercados dos Estados Unidos e países da América Latina.

A empresa é líder do segmento de cafés no Brasil e possui um portfólio completo em todas as categorias da bebida, que inclui desde linhas tradicionais e especiais até cápsulas, solúveis, instantâneos e cafés prontos para beber.



