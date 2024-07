Shopping Recife: um shopping para todos

A- A+

Ao longo da sua trajetória, o Shopping Recife - primeiro centro de compras de Pernambuco -, está atento às boas práticas sustentáveis.

O mall desenvolve ações e estruturas que estão em sintonia com as iniciativas relacionadas aos princípios do ESG (governança ambiental, social e corporativa).

No coração dos recifenses, o centro de compras ficou em primeiro lugar no segmento Shopping Center no Marcas Que Eu Gosto. O título demonstra a aproximação do público com a empresa.

Segundo a superintendente do Shopping Recife, Renata Cavalcanti, o local é um centro de experiências, entretenimento, serviços e compras que não para de crescer.

“Estar presente na mente e coração dos nossos consumidores sempre foi algo que nós buscamos reforçar ao longo dos nossos mais de 40 anos. É um dos nossos principais pilares”, relata.

Sustentabilidade no Shopping Recife

Entre os serviços oferecidos pelo equipamento que envolvem a comunidade, o descarte correto de materiais recicláveis é uma das prioridades.

Para isso, o centro de compras montou o Ecoponto, com coletores para seis tipos de materiais: plástico, vidro, papel, pilhas, eletroeletrônicos e óleo de cozinha usado, sendo este último reaproveitado pelo coletivo Chié do Entra.

O projeto desenvolve trabalho na comunidade Entra Apulso, localizada no bairro de Boa Viagem, transformando o material em sabão e detergente.

“O Shopping Recife recicla, mensalmente, cerca de 50 toneladas de material nas Centrais de Resíduos, por meio de uma cooperativa de catadores da Rede Nova Esperança, sob a coordenação do coletivo Kapi’wara – Agroecologia Urbana” explica Renata Cavalcanti.

“Um importante trabalho de compostagem e horta orgânica também é realizado com uso do resíduo orgânico das operações de alimentação”, completa.

Cerca de quatro toneladas de material orgânico foram direcionadas à compostagem, com 36 quilos de verduras destinadas à comunidade Entra Apulso a partir do braço social do mall, o Instituto Shopping Recife.

Aprimoramento

Na comunidade, a instituição também atua na promoção de cursos profissionalizantes e encaminhamento de jovens moradores para o primeiro emprego com o programa Jovem Aprendiz.

“Práticas que não enriquecem somente nosso ambiente corporativo, mas também fortalecem nossas conexões com a comunidade e reforçam nosso compromisso com valores de igualdade, de oportunidades para todos”, afirma Renata.

A inclusão social é parte do direcionamento do Shopping Recife. “Além de treinamentos constantes, temos traçado planejamentos voltados ao atendimento inclusivo, considerando os públicos PCD [pessoas com deficiência] e LGBTQIAPN+ além do viés de raça”, declara a superintendente do centro de compras.

Complexo médico

Entre as novidades da empresa, está a chegada do Recife MedCenter, um complexo de saúde inovador, na Zona Sul da capital pernambucana. O espaço é 100% destinado à área médica e de bem-estar.

Com uma torre de 15 pavimentos, médicos, odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas e profissionais de diversas outras especialidades terão estrutura idealizada por especialistas em arquitetura hospitalar.

Ao todo, serão 168 consultórios a partir de 36m2, além de três espaços Premium para serviços como laboratório, centro de imagens ou Day Hospital. O empreendimento terá cerca de 10 mil m2 de área privativa.

Com mais de 40 anos de atuação, o Shopping Recife é o primeiro centro de compras de Pernambuco. O mall foi responsável por expandir a dinâmica do comércio na Capital criando um novo eixo socioeconômico na Zona Sul.

O equipamento acompanha as transformações sociais para oferecer lazer, serviços, medicina e estética, produtos, experiências exclusivas e entretenimento de qualidade, de forma inovadora para os seus 60 mil clientes diários.

O Shopping Recife conta com estrutura que reúne 450 lojas (sendo mais de 90 no segmento de alimentação), 14 salas de cinema, centro médico e espaços para eventos de pequeno, médio e grande porte.

Além disso, conta com o Parcão, um parque ao ar livre destinado a pets com 1.400 m² e o Parque das Esculturas, museu a céu aberto com 35 obras espalhadas em 19 mil m².



