UNINASSAU: além da sala de aula

Ultrapassando as barreiras acadêmicas, a UNINASSAU tem como meta investir em inovação e está presente na memória afetiva da sociedade.

A prova disso é, por mais um ano, a universidade ter conquistado um título na Marcas Que Eu Gosto, no segmento de Educação.

A meta da instituição de ensino é sempre entregar aos alunos um modelo inovador de educação, com um propósito, inclusive, que eles consigam resolver todas as demandas, sejam acadêmicas ou não, de forma on-line.

Isso proporciona ao discente tempo e liberdade para focar no seu desenvolvimento. Outro aspecto é oferecer a eles outras atividades além das propostas em sala de aula.

Por isso, a UNINASSAU é pioneira na realização de congressos, seminários e festivais, gerando a possibilidade do seu aluno se relacionar, desde o começo do curso, com a profissão que irá exercer.

Fomento em esportes

O esporte é um grande aliado da educação. Acreditando na formação conjunta de grandes estudantes e grandes atletas, o centro universitário investe fortemente em práticas esportivas.

Todos os anos a UNINASSAU realiza seletivas, nas quais atletas representam a instituição em diversas modalidades.

“Temos muito orgulho do investimento em esportes. A UNINASSAU foi a instituição de ensino com mais títulos de campeã nos jogos universitários brasileiros. Em 20 anos de história, estivemos entre os quatro primeiros colocados por 16 vezes. Isso é muito significativo. Então, as pessoas procuram a Uninassau buscando se destacar. É isso que nos torna uma instituição reconhecida no mercado”, destaca Janyo Diniz, CEO do Grupo Ser Educacional, responsável pela UNINASSAU.

UNINASSAU com responsabilidade social e ambiental

A UNINASSAU é conhecida por ser uma instituição comprometida com as práticas ESG, que envolvem a sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa.

No quesito ambiental, todas as instituições são adeptas à medida “plástico zero” e priorizam a energia renovável gerada no parque de energia solar, localizado em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

“As ações são parte do negócio e integram os projetos pedagógicos. Nosso objetivo também é que os alunos tenham consciência de que precisam se preocupar com o meio ambiente e desenvolvam a responsabilidade social”, pontua Diniz.

No tocante aos projetos de responsabilidade social, alguns programas se destacam como o “Novas Histórias” e “Mãe Esperança”, que oferecem bolsas de graduação e pós-graduação a mulheres em privação de liberdade e a mães de filhos com diagnósticos de doenças raras, respectivamente.

Outro exemplo é o “Ser Mulher”, voltado para vítimas de violência doméstica e realizado em parceria com o grupo Mulheres do Brasil e o Instituto Maria da Penha, com cursos de graduação na modalidade de ensino a distância com bolsas de 100%.

“Ainda há outros que muito nos orgulham, que são o ‘Praia Sem Barreiras’ e o ‘Bike Sem Barreiras’, que promovem a inclusão social em várias cidades do País. O primeiro permite a inclusão das pessoas com deficiência nas praias, para que possam vivenciar a experiência de entrar no mar; já o segundo atua na integração das pessoas com deficiência nos espaços públicos, por meio de bicicletas adaptadas”, acrescenta Janyo Diniz.

A UNINASSAU teve sua origem em 1993 como o Bureau Jurídico, voltado para preparar candidatos para concursos públicos.

Posteriormente, evoluiu para o BJ Colégio e Curso e, em 2003, foi oficialmente estabelecida como Faculdade Maurício de Nassau. O nome homenageia o holandês Maurício de Nassau e sua visão empreendedora.

Em apenas quatro anos, a instituição se tornou uma das que mais crescem no Brasil, expandindo para seis cidades no Nordeste.

No ano de 2008, integrou o Grupo Ser Educacional, e em 2012, conquistou o status de centro universitário, passando a ser chamada de Uninassau, com o reconhecimento do Ministério da Educação.

