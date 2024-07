A- A+

Marcas Que Eu Gosto 2024 Vitarella: a cara de Pernambuco Reforçando as raízes, a Vitarella é a marca número 1 dos pernambucanos

Pernambucana raiz, a Vitarella já coleciona nove títulos consecutivos no segmento de Cracker e Massas, da categoria Alimentos da revista Marcas Que Eu Gosto. As conquistas das chancelas são resultado da popularidade e do padrão que a marca oferece aos seus consumidores.

“Vitarella é a marca nº 1 em vendas de biscoitos no Brasil e tem orgulho de ser pernambucana. Para se manter na memória dos nossos consumidores, preservamos a consistência em nossos direcionamentos de ações regionais e na conexão com a comunidade”, conta Charles Wenderson, gerente de marketing de Vitarella.

Conectada com o povo pernambucano em vários sentidos, a marca faz questão de estar presente nos principais eventos regionais e que fazem parte da vida dos conterrâneos, como a Paixão de Cristo e o São João de Caruaru.

Além disso, a Vitarella cultua parceria com o Paço do Frevo, onde patrocina programas como o “Escolas que Frevam”, responsável por levar aulas do ritmo para escolas públicas de todo o Estado.

Em constante evolução

As mudanças nos hábitos de consumo são reflexos de uma série de tendências e transformações na sociedade, impulsionadas por fatores como preocupações ambientais, novos valores culturais, avanços da tecnologia, entre outros.

“Nos últimos anos, notamos que o público buscava por produtos práticos, saborosos e acessíveis, descomplicando a rotina. Esse hábito tem se mantido, e as pessoas valorizam cada vez mais alimentos que se adequem às necessidades do dia a dia. Temos as linhas de Personal Cracker e os Lámens, que se inserem nesse contexto”, complementa Charles Wenderson.

Pertencente a M. Dias Branco, a Vitarella possui a Agenda Estratégia ESG organizada nos pilares ESG (Environmental/Ambiental, Social e Governança) que são: Cuidar do Planeta, Acreditar nas Pessoas e Fortalecer Alianças.

“Fazer a inclusão, considerando a diversidade e o respeito aos direitos humanos, ressalta aos nossos colaboradores o valor individual que eles têm, ampliando o sentimento de pertencimento ao time. Um dos objetivos da companhia é construir um ambiente baseado no respeito às diferenças e às individualidades. Isso significa assumir uma comunicação inclusiva e incentivar o posicionamento sempre que alguém estiver diante de uma situação discriminatória. Além disso, possuímos ações e metas voltadas à diversidade, com temas como Mulheres na Liderança e Satisfação dos Colaboradores”, explana o gerente de marketing.

Portfólio diverso

Ainda mais moderna e democrática, a marca possui um portfólio diverso, cheio de sabor e qualidade. Líder em biscoitos no Brasil, a pretensão da Vitarella é levar seu sabor para um volume cada vez maior de brasileiros, abraçando a todos com qualidade.

Além da presença no varejo físico, a companhia marca presença no e-commerce. É possível encontrar os produtos da Vitarella em redes de supermercado on-line e aplicativos.

O objetivo é acompanhar o crescimento desse canal e ter mais proximidade com quem consome e faz a Vitarella ser quem ela é.

Vitarella é uma marca líder no mercado de alimentos, conhecida pela qualidade e variedade de seus produtos, incluindo biscoitos, massas e derivados de trigo. Com uma história de sucesso desde sua fundação em 1993.

Em 2008, a Vitarella foi adquirida pela também nordestina M. Dias Branco S/A, líder do mercado e maior fabricante de massas e biscoitos do Brasil, e continua a conquistar a confiança dos consumidores com sua dedicação à excelência e inovação constante.



