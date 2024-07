A- A+

Marcas Que Eu Gosto 2024 Ypê: investindo no Estado Com mais de 70 anos de história, a Ypê está presente em mais de 95% dos lares brasileiros

Mais de um ano após a inauguração de sua primeira fábrica e centro de distribuição em Pernambuco, a Ypê - uma das maiores marcas brasileiras de produtos de higiene e limpeza - segue investindo no Estado.

Localizada no município de Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife, a unidade fechou 2023 com um aporte acumulado em R$ 450 milhões e já tem anunciados mais de R$ 120 milhões até dezembro de 2024.

O complexo fabril da Ypê em solo pernambucano possui uma área de mais de 400 mil m2, o correspondente a 48 campos de futebol.

No planejamento da empresa para a unidade, estão a ampliação em mais de 30% do centro de distribuição, a expansão das linhas de produção, o lançamento de novos produtos e a abertura de 110 novos postos de trabalho diretos.

“Nossa meta é ultrapassar o número de 400 colaboradores até dezembro deste ano, entre os setores de operação, distribuição e vendas. Além disso, há mais de 150 empregos indiretos que já estão sendo gerados a partir dos nossos fornecedores regionais”, aponta o vice-presidente comercial e de marketing da Ypê, Gilson Mazzeto.

Presente em 95% dos lares

Os números só comprovam a relação cada vez mais próxima entre a Ypê e Pernambuco, evidenciada também pelo resultado da pesquisa Marcas Que Eu Gosto 2024. Mais uma vez, a empresa ficou entre os destaques nas categorias Sabão em Barra e Marca Que Faz a Diferença.

Segundo o ranking Brand Footprint, elaborado pela Kantar, a Ypê está presente em mais de 95% dos lares brasileiros. Com mais de 70 anos de trajetória, a marca chegou a esse patamar apresentando inovações pautadas nos anseios e necessidades dos consumidores.

Foi a primeira a lançar no mercado nacional o detergente transparente, por exemplo, assim como o amaciante translúcido livre de corantes.

Cuidados pessoais

Dona de um portfólio completo - dividido nas categorias de limpeza da casa, cuidado com as roupas, com as louças e higiene corporal-, a empresa segue a todo vapor em busca de entregar novidades.

Em 2024, uma das principais apostas da fabricante é entrar de forma mais expressiva na categoria de cuidados pessoais.

Com a linha de sabonetes Flor de Ypê, a empresa já chegou ao Top 3 no ranking de vendas em volume, no ano de 2023, de acordo com dados da Nielsen. “Queremos oferecer aos brasileiros a possibilidade de um ‘banho premium’ todos os dias, com as diversas versões de sabonetes líquido e em barra, fragrâncias inusitadas e uma linha vegana, composta por base vegetal, ingredientes naturais e hipoalergênica”, comenta Gilson Mazzeto.

A Química Amparo, grupo ao qual a Ypê pertence, possui ainda outra linha de sabonetes: a Siene.

Recentemente, foram lançadas fragrâncias desenvolvidas especialmente para o consumidor nordestino, como flor de algodão, babosa e leite de coco. O empreendimento já representa 35% das vendas da companhia no Nordeste.

Outro produto da categoria de cuidados pessoais que está sendo relançado pela empresa é o sabonete antibacteriano Action de Ypê, que protege e elimina 99,99% das bactérias enquanto ainda cuida da pele.

“A nova versão de sabonetes em barra e líquido carvão detox proporciona uma limpeza mais profunda, removendo impurezas e toxinas da pele, e há as versões em barra nas fragrâncias capim-limão e pétalas de rosa”, detalha o vice-presidente.

Mais

A Ypê é uma empresa 100% brasileira, fundada em 1950, por Waldyr Beira, em Amparo, cidade do interior de São Paulo.

Sua história começou com a criação do tradicional sabão em barra, mas hoje possui mais de 450 produtos das marcas Ypê, Atol, Assolan, Tixan, Perfex, Flor de Ypê, Siene e Action de Ypê em 23 categorias.

O centro de distribuição da Ypê em Amparo é um dos mais modernos e tecnológicos da América Latina. A unidade possui um novo sistema de armazenamento, totalmente baseado em tecnologia, automação e otimização de processos.

Recentemente, a empresa adquiriu o primeiro caminhão com nível 4 de automação do Brasil, preparado para operar 24 horas por dia no carregamento e descarregamento automáticos no interior da fábrica.

O veículo se movimenta em áreas confinadas e controladas, em baixa velocidade e com alta precisão nas manobras, utilizando Inteligência Artificial para memorizar todas as características do local onde atua.



