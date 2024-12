Hospital Ariano Suassuna: novo marco na saúde

A- A+

Em breve, a capital pernambucana contará com um novo centro de referência em saúde de alta complexidade: o Hospital Ariano Suassuna. O projeto é da Hapvida, que investiu na construção de uma unidade moderna e altamente equipada.

O hospital ficará na avenida Agamenon Magalhães, uma das principais vias do Recife.

Segundo o vice-presidente de operações de rede própria da Hapvida, Francisco Souto, a previsão de inauguração é para o primeiro semestre de 2025. E destaca: a escolha do nome, Ariano Suassuna, é uma homenagem ao autor e à cultura nordestina.

“Suassuna é um símbolo da riqueza cultural brasileira, e o hospital carrega essa mesma responsabilidade de servir à população pernambucana com excelência e humanidade”, afirma Souto.

Com uma área construída de mais de 32 mil metros quadrados, o hospital será o maior em área construída da região, e sua estrutura incluirá 121 leitos de internação, 20 leitos de UTI, sete salas de cirurgia e um parque de diagnóstico completo e moderno equipado com tecnologias avançadas de hemodinâmica e radiologia intervencionista.

Expansão

Para a Hapvida, o Hospital Ariano Suassuna representa mais um passo significativo na ampliação da rede em Pernambuco, onde já possui uma estrutura composta por seis hospitais, cinco prontos atendimentos, 19 clínicas e 17 unidades de diagnóstico por imagem e laboratorial. “Atendemos mais de 971 mil vidas no Estado, e a expansão da nossa rede é parte de um compromisso com o acesso à saúde de qualidade para todos os pernambucanos.”

Souto ressalta que o investimento em infraestrutura é essencial para garantir que a operadora ofereça um atendimento de alta qualidade, cada vez mais eficiente, especialmente em uma área estratégica como a de alta complexidade.

Este conjunto de unidades próprias permite que a operadora mantenha um atendimento integrado e de alta qualidade nas cinco regiões do País.

Compromisso

A atuação da companhia em Pernambuco teve início entre 2008 e 2010, período em que a empresa passava por um momento de expansão de suas atividades, estruturando, inclusive, o serviço de assistência odontológica com o nome Mais Odonto, e adquirindo os hospitais Espinheiro e Ilha do Leite, no Recife, além das carteiras de beneficiários dos grupos MMS PE e Santa Helena.

Os projetos atuais de expansão da Hapvida em Pernambuco fazem parte de uma estratégia mais ampla de crescimento em todo o Brasil.

A operadora encerrou o segundo trimestre de 2024 com uma rede de 803 unidades próprias no País, composta por 85 hospitais, 77 prontos atendimentos, 347 clínicas e 294 centros de diagnóstico.

Com essa estrutura, a operadora realizou mais de 53 milhões de consultas e cerca de 155 milhões de exames nos últimos 12 meses. “Com quase 16 milhões de beneficiários em todo o Brasil, temos uma responsabilidade significativa com a saúde e o bem-estar da população”, destaca Souto.

Francisco Souto, vice-presidente de operações de rede prórpia da Hapvida. Foto: Divulgação.

Ele reforça que, além da infraestrutura física, a Hapvida conta com uma equipe de mais de 69 mil colaboradores, 28 mil médicos e 22 mil dentistas, essenciais no atendimento humanizado e eficiente que a empresa busca oferecer.

Para Pernambuco, o novo Hospital Ariano Suassuna chega em um momento importante, consolidando a rede própria da Hapvida como uma referência para quem busca atendimento de alta complexidade na região. “Queremos que o Hospital Ariano Suassuna seja um marco na vida dos pernambucanos, que eles se sintam acolhidos e seguros, sabendo que têm acesso a uma unidade de excelência, capaz de atender casos complexos e oferecer um serviço completo”, diz Souto.

Diferencial

Uma das principais vantagens da rede própria da Hapvida é a capacidade de integrar todas as etapas do atendimento médico, desde a consulta inicial até os exames, internações e tratamentos de alta complexidade.

O vice-presidente de operações da companhia enfatiza ainda que o novo hospital vem aprimorar, ainda mais, o ecossistema de saúde integrado, onde, programas assistenciais, ambulatórios, exames, pronto atendimentos, clínicas, internações presenciais, teleconsultas e procedimentos compõem um prontuário eletrônico único, que pode ser acessado em qualquer lugar do País, reduzindo o tempo de espera para os pacientes e garantindo um acompanhamento completo.

“Nossa rede própria nos permite ter controle sobre a qualidade de cada etapa do atendimento. Conseguimos oferecer um atendimento integral e coordenado desde o primeiro contato até a alta hospitalar, sem que o paciente precise se preocupar com burocracias ou deslocamentos para outras unidades de saúde”, explica Souto.

Além disso, ter uma rede própria permite que a operadora invista em equipamentos e tecnologias de ponta.

“O parque de diagnóstico do Hospital Ariano Suassuna é um exemplo desse compromisso. Teremos equipamentos de última geração em hemodinâmica, que serão fundamentais para diagnósticos rápidos e precisos, especialmente em casos de emergência”, comenta.

Futuro

A inauguração do Hospital Ariano Suassuna representa não só uma expansão da rede Hapvida, mas também uma aposta no futuro da saúde pernambucana. Souto acredita que o hospital será um ponto de partida para novos investimentos e inovações.

Segundo o vice-presidente de operações da rede própria do Hapvida, a missão da empresa é ser uma referência em saúde para todos os brasileiros, oferecendo um atendimento acessível, eficiente e humanizado.

“Nossa meta é seguir investindo em tecnologia, em recursos humanos e em infraestrutura. Queremos que cada vez mais pernambucanos possam contar com um atendimento médico de alta qualidade e que encontrem na Hapvida uma parceira para cuidar da saúde em todos os momentos da vida”, conclui.

