IOFV: opções cirúrgicas para a "vista cansada"

A- A+

Você já deve ter dito - ou ouvido alguém dizer - que estava com a “vista cansada”. Sabe quando, a partir de certa idade, a visão começa a ficar desfocada, tornando difícil enxergar objetos próximos? Essa sensação extremamente comum tem o nome técnico de presbiopia, uma condição que pode ser sanada graças aos avanços da medicina ocular e da tecnologia.



A presbiopia está associada ao processo natural de envelhecimento. Por isso, a oftalmologista Catarina Ventura, sócia-diretora do Instituto de Olhos Fernando Ventura (IOFV), afirma que o distúrbio ocular é inevitável. “A partir dos 40 anos, o olho vai perdendo a capacidade de acomodação do cristalino, o que gera a dificuldade de ver de perto. É por esse motivo que muitas pessoas que não usaram óculos durante sua infância, adolescência e juventude vão usar com o avançar da idade”, explica.



O cristalino nada mais é do que a nossa lente natural. Na juventude, ele é flexível, permitindo ajustar sua curvatura para enxergar em diferentes distâncias, graças à contração do músculo ciliar. Com o passar do tempo, no entanto, essa elasticidade vai diminuindo, devido ao enfraquecimento do músculo. À medida que o cristalino se torna rígido, fica mais difícil para o olho conseguir focar.



A visão desfocada de perto e em distâncias intermediárias é o principal sintoma da presbiopia. A condição faz com que o paciente apresente ainda outros problemas, como dificuldade em enxergar letras e imagens muito pequenas ou a chamada “síndrome do braço curto”, que é quando a pessoa precisa afastar determinado objeto para conseguir enxergá-lo melhor. Além disso, o esforço ocular prolongado para conseguir focalizar pode levar à fadiga ocular (o popular “cansaço nos olhos”) e até mesmo ardor nos olhos.

TRATAMENTO

Uma vez que é impossível reverter o processo de envelhecimento natural causador da presbiopia, é necessário buscar a melhor forma de tratamento junto a um médico oftalmologista. Além do uso de óculos de grau ou lentes de contato para corrigir a dificuldade de foco, existe a possibilidade de realizar procedimentos cirúrgicos capazes como uma solução definitiva para o problema.



No caso das intervenções operatórias, o paciente pode passar por uma cirurgia refrativa feita com laser ou receber implantes de lentes artificiais intraoculares, em substituição ao cristalino natural desgastado. A segunda opção também é indicada para os pacientes que sofrem com a catarata, possibilitando a correção de dois problemas de uma só vez.



Há três métodos mais comuns de cirurgia refrativa com laser. O mais antigo é o PRK (ceratectomia fotorrefrativa), que consiste na remoção da membrana que reveste a córnea, em um processo chamado desepitelização, para depois remodelar o estroma (camada mais espessa da córnea) com um laser. A técnica Lasik, por sua vez, recorre a um retalho fino para a atuação do laser. Já o Smile dispensa a remoção ou realização de recortes na membrana de proteção.



“Cada caso é indicado para cada paciente. A consulta prévia é indispensável para avaliar todo esse processo”, aponta o oftalmologista Alexandre Ventura, diretor médico do IOFV. “Infelizmente não são todos os pacientes que podem fazer a cirurgia refrativa. A indicação vai depender não só do grau da presbiopia, mas também da qualidade da córnea”, complementa.

Alexandre Ventura, oftalmologista (Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco)

Catarina acrescenta que a mesma ressalva é feita para os pacientes que possuem catarata e buscam substituir o cristalino natural por uma lente premium ou multifocal. “Existem algumas patologias que nos impedem de botar a lente que traria uma boa visão para longe e perto. Por isso, ter em mente os exames pré-operatórios é essencial, evitando qualquer desconforto ao paciente”, diz a médica.

RÁPIDO E INDOLOR

Após análise completa da saúde ocular e com a confirmação de indicação da cirurgia pelo médico, o procedimento a ser realizado costuma ser rápido e indolor. “Temos protocolos efetivos para programar uma cirurgia completamente segura. Como o olho não é aberto, é uma cirurgia considerada de superfície. A recuperação também é rápida. Dependendo da técnica, vai durar um pouco mais ou um pouco menos. Geralmente, dentro de uma semana o paciente já está apto a voltar a todas as atividades que fazia antes”, afirma Alexandre.



A cirurgia refrativa é capaz de corrigir a presbiopia com eficácia próxima de 100%, trazendo uma significativa melhoria na qualidade de vida de quem passa por ela. “O principal benefício é poder ficar independente dos óculos, que se tornam inevitáveis após determinada idade, o que pode incapacitar a vida de algumas pessoas, como aquelas que trabalham com computador e apresentam queixas como sonolência, dor de cabeça e falta de produtividade no trabalho”, ressalta Catarina.



Com mais de 48 anos de experiência e unidades espalhadas pelo Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, o IOFV possui aparato técnico e humano para tratar os vários tipos de problemas oculares, incluindo a presbiopia. Considerado o mais completo Centro de Referência Zeiss da América Latina, o instituto pernambucano é um dos 12 serviços no Brasil que dispõem de uma inovadora tecnologia desenvolvida pela fabricante alemã para o tratamento da presbiopia.



O laser Presbyond atua na região central da córnea, criando uma zona multifocal que permite focar objetos em diferentes distâncias. Ele permite devolver a capacidade de enxergar com nitidez a ambos os olhos, sem comprometer a sensibilidade ao contraste.

REMODELANDO

A moderna tecnologia remodela a córnea de forma personalizada, adaptando-se às necessidades visuais específicas de cada paciente. Portanto, ela consegue corrigir a visão em todas as distâncias (perto, longe e intermediário), apresentando resultados imediatos. O procedimento não causa desconforto ao paciente, que recebe gotas anestésicas nos olhos antes de iniciar a cirurgia.



“Nos últimos dez anos, os impactos tecnológicos foram cruciais. Antes, não podíamos corrigir a presbiopia nos dois olhos, fazendo apenas a monovisão ou báscula, corrigindo um olho para enxergar longe e outro para perto. Com as lentes intraoculares avançadas, a gente já consegue fazer uma cirurgia de catarata colocando os dois olhos no mesmo plano visual. Agora, o Presbyond faz a mesma coisa na cirurgia refrativa”, comenta Alexandre Ventura.



Veja também

FOLHA SAÚDE Como combater a ansiedade, no País mais ansioso do mundo?