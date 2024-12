A- A+

Folha Saúde Uninassau: formação presencial ou remota com selo de garantia A unidade de ensino preza pela qualidade e compromisso com as especificações do MEC para cursos de graduação em saúde

A facilidade vinda com a possibilidade de cursar uma graduação em formato de Ensino à Distância (EAD), que teve um crescimento notório a partir de 2010 e foi impulsionado durante a pandemia da Covid-19 em 2020, muitas vezes encontra empecilhos de estranheza, como medo de não ter uma formação equiparada ao que seria presencialmente.

Porém, cursos EAD regulamentados pelo Ministério da Educação (MEC) contam com uma carga horária de aulas práticas específica que garante o aprendizado necessário para formar um novo profissional.

“A discriminação em relação a cursos EAD pode persistir por várias razões. A principal ainda é o estigma enraizado que associa o EAD a pessoas que não têm condições de frequentar uma instituição física, desconsiderando a disrupção, flexibilidade, acessibilidade e democratização que esses cursos oferecem”, explica Dayanna Ximenes, gerente acadêmica da graduação EAD na UNINASSAU.

Centro universitário vinculado ao Grupo Ser Educacional, a Uninassau tem como foco a qualidade de ensino, independentemente do modelo escolhido pelo aluno. No centro, são oferecidas graduações em saúde EAD nos cursos de enfermagem, fisioterapia, estética e cosmética, terapia ocupacional, farmácia, biomedicina, nutrição, educação física e podologia.

“A UNINASSAU tem o foco na qualidade de ensino, que não tem a ver com modalidade de ensino, mas como premissa para termos alunos- independentemente da modalidade que se ajuste à rotina do estudante - qualificados e com experiência e prontos para o mercado de trabalho”, reforça a gerente acadêmica.

É importante lembrar que quando um estudante opta pela graduação presencial, a grade de ensino conta com muitos momentos em sala de aula, com o educador explicando a teoria antes de partir para aulas práticas. Na imensa maioria dos cursos de graduação, a carga teórica é maior que a de aulas práticas.

“A principal preocupação é que a educação à distância pode não proporcionar a mesma qualidade de aprendizado prático e supervisão que os cursos presenciais oferecem. Profissionais de saúde frequentemente precisam de habilidades práticas que, na visão de quem não entende metodologia, são difíceis de ensinar apenas por meio de aulas online”, diz Dayanna.

“Essa situação gerou resistência por parte de algumas entidades e profissionais que defendem que a formação deve ser rigorosamente presencial, mas não têm a visão de que para os cursos de saúde as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), são as mesmas aplicadas, tanto para o presencial como EAD, sem distinção. Isso obriga a instituição a manter o cumprimento do percentual teórico (que pode ser online ou presencial) e o percentual da prática (que obrigatoriamente precisa ser presencial)”, completa a gerente acadêmica.

O comprometimento com a qualidade do ensino EAD na instituição é refletido no reconhecimento pelo MEC: o curso de graduação em enfermagem EAD da UNINASSAU é o único no Brasil com nota máxima em reconhecimento publicada pelo MEC em 2024.

FLEXIBILIDADE

Um dos principais atrativos de um curso EAD é a flexibilidade oferecida no momento de assistir às aulas remotas. O estudante precisa cumprir a carga horária, mas, diferente de formações presenciais, esse horário não é definido pela instituição. Como e quando assistir ao conteúdo cabe ao aluno, desde que ele o faça.

O calendário acadêmico do EAD na UNINASSAU também é flexibilizado no sentido de não precisar de meses no intervalo de férias, o que confere ao estudante a possibilidade de terminar o curso em menos tempo.

“As disciplinas são divididas mensalmente durante o semestre, conseguindo assim, diminuir o tempo de duração do curso e inserindo o aluno mais rápido no mercado de trabalho com toda a formação necessária”, comenta a gerente acadêmica.

Na instituição, os laboratórios das aulas práticas dos cursos de saúde da Graduação EAD possuem a mesma estrutura dos espaços dos cursos presenciais. Não há diferenciação no que é utilizado nas aulas obrigatoriamente práticas. Além disso, os professores são todos experientes e credenciados para as disciplinas ministradas.

MEDICINA

Existem cursos que não possuem modelo EAD autorizado para nenhuma instituição de Ensino Superior no Brasil, como é o caso de medicina. No Grupo Ser Educacional, ele é disponibilizado há 12 anos, tendo formado aproximadamente 1500 profissionais. A instituição investe na infraestrutura moderna e equipe de professores com vasta experiência acadêmica e clínica para conquistar novos alunos.

A adesão é tanta que o curso acabou de ser expandido para Campina Grande, na Paraíba, e para a Unama, no Maranhão.

Agora são nove estados que oferecem o curso do Grupo Ser Educacional em 11 campi: Rondônia (Cacoal e Vilhena), Pará (Santarém), Maranhão (São Luís), Minas Gerais (Belo Horizonte), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Bahia (Barreiras), Paraíba (Campina Grande), Pernambuco (Recife e Caruaru) e Piauí (Teresina).

Segundo Iana Sales, gerente do curso de medicina do Grupo Ser Educacional, a estrutura diferenciada apresentada nas salas de medicina proporciona um ambiente que prepara o estudante para desafios clínicos.

“Os cursos de medicina são estruturados com sala de aulas dinâmicas e flexíveis para execução do projeto pedagógico e aplicabilidade de diferentes metodologias de ensino e de aprendizagem. Esses espaços são projetados para proporcionar um ambiente de aprendizado ativo, onde a teoria se alia à prática, permitindo que os estudantes apliquem o conhecimento adquirido em sala de aula de maneira realista.”

Iana Sales, gerente do curso de medicina do Grupo Ser Educacional - JÚNIOR SOARES/FOLHA DE PERNAMBUCO

Os laboratórios didáticos, por sua vez, são equipados com tecnologia de ponta, possibilitando simulações realísticas que refletem situações do dia a dia da prática médica.

“Isso não apenas facilita a compreensão de conceitos complexos, mas também ajuda no desenvolvimento de competências essenciais, como o raciocínio clínico, a tomada de decisão e a comunicação interpessoal”, conta Iana Sales, gerente do curso de medicina do Grupo Ser Educacional.

A graduação é focada na prática e exigências do campo médico, por isso parcerias com instituições de saúde, como as mais recentes no HapVida, Santa Joana e Santa Casa, entregam um profissional de medicina com seis anos de curso e integração com ambientes médicos. Desde o primeiro período, o estudante tem contato com experiências práticas.

“À medida que avançam no curso, a complexidade das atividades se intensifica, assim como o contato direto com os pacientes, permitindo um aprendizado progressivo e aprofundado”, esclarece a gerente do curso.



