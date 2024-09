A música nos jogos online: como a trilha sonora influencia a experiência de jogo

A- A+

A trilha sonora é um elemento frequentemente subestimado no entretenimento. Embora ela seja uma parte indispensável da experiência de mídias como filmes, séries e videogames, poucas vezes damos a atenção devida para esse elemento, considerando o papel que desempenha no pacote “completo”.

No caso dos jogos online em específico, é imprescindível que a música certa seja usada no momento certo. O que nem todos sabem é que as trilhas sonoras fazem parte da cultura gamer e recebem o devido reconhecimento em círculos mais “hardcore” de apreciação ao hobby. Hoje vamos falar disso!

A música como parte essencial da experiência gamer

A música de um jogo eletrônico é responsável por ditar a atmosfera do game, e é um dos fatores que o diferencia de jogos de fora do meio digital. Um título de horror, por exemplo, tem essa emoção intensificada com trilhas que exploram o silêncio, som ambiente e uma sensação de perigo crescente.

Não é à toa que influenciadores digitais que fazem transmissões de jogos estão sempre com um fone de ouvido de qualidade, a fim de experienciar tudo o que o jogo tem a oferecer. Os games são um tipo de mídia audiovisual, o que significa que a parte do “áudio” é necessária para uma aventura completa.

Isso sem mencionarmos a acessibilidade de pessoas com deficiências visuais, as quais se valem dos sons para se situar no ambiente e ter a experiência mais engajada possível. É possível explorar um jogo sem a trilha sonora, mas é correto dizer que você estará perdendo boa parte da visão artística.

Em que tipos de jogos as trilhas sonoras estão presentes?

As trilhas sonoras estão presentes em quase todos os jogos, desde os primórdios da indústria. É preciso dizer, porém, que nem sempre se tem um espaço grande: em muitos games, o uso de músicas é reduzido, levando em conta o foco do gameplay e o que é essencial para a experiência dos jogadores.

Os títulos de cassino online, como aqueles desenvolvidos pela pgsoft, têm trilhas sonoras focadas na imersão dos jogadores, com sons que representam a experiência de estar em um cassino real. Barulhos de roletas e de slots contribuem para que os apostadores sintam a felicidade de uma vitória.

As apostas esportivas, por outro lado, também presentes em plataformas dessa natureza, são um tipo de jogo online distinto onde efeitos audiovisuais são dispensáveis; a experiência principal consiste em acompanhar e interagir com as odds, mercados e demais jogadores. Ou seja: a música tem seu espaço.

O impacto das trilhas sonoras na cultura gamer online

Não é incomum que grandes artistas façam parte da trilha sonora de jogos de videogame, o que ajuda a exemplificar o impacto desse elemento na cultura gamer online. O cantor Ed Sheeran, por exemplo, recentemente cantou os créditos de conclusão dos títulos para o Switch “Pokémon Scarlet & Violet”.

No Japão, berço de boa parte dos jogos eletrônicos, há até mesmo apresentações de orquestras de trilhas sonoras de jogos de franquias de impacto, como Sonic e Resident Evil. Nesse sentido, as músicas funcionam não apenas como parte da experiência dos jogos, mas também como um pedaço de arte.

Essa é uma das razões pelas quais artistas visuais e sonoros lutam contra a presença de inteligências artificiais em papéis criativos na produção de jogos, considerando que se perde um elemento humano muito importante para que os jogos eletrônicos transmitam uma experiência divertida e satisfatória.

