A- A+

censura Jogo de videogame chinês bem-sucedido envolvido em polêmica por censura O jogo eletrônico combina o clássico romance chinês do século XVI, "Jornada ao Oeste Romance", com gráficos de última geração

A coeditora do novo jogo de videogame chinês "Black Myth: Wukong" pediu nesta semana aos 'streamers' estrangeiros que jogam a versão gratuita que não mencionem certos assuntos delicados, como política, covid-19 ou a "propaganda feminista", relataram os jogadores.

Lançado mundialmente na terça-feira (19), "Black Myth" rapidamente se tornou um dos jogos de videogame chineses de maior sucesso da história, segundo o seu número de jogadores na plataforma Steam.

O jogo eletrônico combina o clássico romance chinês do século XVI, "Jornada ao Oeste Romance", com gráficos de última geração para permitir que os jogadores se coloquem no lugar de um rei macaco e lutem contra demônios em um mundo mágico.

No entanto, alguns streamers — que transmitem vídeos de algumas partes do jogo para comentar sobre ele — alegaram ter recebido um documento da coeditora Hero Games, que os alertava para evitar temas como "política", "propaganda feminista", "covid-19", "isolamento" ou "quarentena" segundo e-mails consultados pela AFP.

Também foram alertados a não abordarem "a política da China no setor de videogames opiniões e notícias" sobre o país.

"Nunca vi nada tão vergonhoso", contou o criador de conteúdo francês Benoit Reinier, que recebeu as orientações e compartilhou sua troca de e-mails com um representante da Hero Games.

Ele publicou um vídeo em seu canal no YouTube afirmando que não transmitiria o jogo em resposta às orientações, que chamou de "censura".

Nem a Hero Games nem a desenvolvedora do videogame, Game Science, responderam às tentativas de contato da AFP nesta quarta-feira (21).

Na internet, alguns jogadores chineses defenderam o jogo, considerando que as críticas ao mesmo, especialmente à sua falta de diversidade, são preconceitos de estrangeiros.

O jogo recebeu a nota 3 (de um total de 5) do site especializado canadense Screen Rant por sua "falta de inclusão e diversidade".

Nesta quarta-feira, "Black Myth" continuava sendo um dos jogos de videogames mais jogados na Steam, com até 2,2 milhões de usuários simultâneos desde seu lançamento na terça-feira.

Veja também

EUA "Kamalamania" se espalha entre democratas com souvenires de Chicago