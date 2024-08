A- A+

Caso George Floyd Ex-policial condenado pela morte de George Floyd é solto da prisão Thomas Lane foi condenado a 3 anos no processo estadual e a 2 anos e 6 meses no âmbito federal

O ex-policial Thomas Lane que confessou ser culpado pela morte de George Floyd saiu da prisão nesta terça-feira (20), de acordo com informações da ABC News.

Ele cumpria duas sentenças no presídio FCI Englewood, no estado do Colorado, nos Estados Unidos.

Lane, de 41 anos, confessou ser culpado em maio de 2022 e foi condenado a 3 anos por cumplicidade em homicídio culposo em setembro de 2022, no processo estadual, e a 2 anos e 6 meses por violar os direitos civis de Floyd em julho de 2022.

A primeira sentença expirou no início do ano, enquanto a segunda foi finalizada na terça-feira, segundo um porta-voz do Bureau of Prisons.

Dessa forma, o ex-policial vai passar o próximo ano em liberdade supervisionada, de acordo com um porta-voz do Departamento de Correções de Minnesota à ABC News.

Outros acusados do caso George Floyd

Derek Chauvin, que ajoelhou no pescoço de George Floyd, foi condenado a 22 anos e 6 meses por assassinato e homicídio culposo em junho de 2021, na Justiça estadual, e a 21 anos por violar os direitos civis de Floyd em julho de 2022 no âmbito federal.

Alexander Kueng confessou ser culpado e foi condenado a 3 anos e 6 meses por homicídio culposo em dezembro de 2022, no âmbito estadual, e a 3 anos por violar os direitos de Floyd, no processo federal.

Já Tou Thao recebeu a sentença estadual de 4 anos e 9 meses em agosto de 2023, no federal, de 3 anos e meio também em agosto de 2023.

Veja também

Eleições venezuelanas Venezuela: oposição não reconhece perícia da Justiça sobre eleição