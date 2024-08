Naufrágio de superiate na Itália expõe o perigo letal das trombas d'água; entenda

A- A+

O que causou o naufrágio de um iate à vela que transportava o bilionário britânico Mike Lynch e outras 21 pessoas nesta segunda-feira (19), na costa da Sicília, na Itália, ainda é desconhecido.

Mas alguma atenção se concentrou em observações de testemunhas, que descreveram ter visto uma pequena coluna semelhante a um tornado, conhecida como tromba d'água, se formando sobre a água durante uma tempestade abrupta e violenta enquanto o navio afundava.

Quinze passageiros de um superiate de 54 metros, o Bayesian, escaparam em uma jangada antes de serem resgatados por um navio de cruzeiro vizinho.

O corpo do cozinheiro do navio foi recuperado na segunda-feira e seis pessoas continuam desaparecidas , incluindo o Mike Lynch e sua filha Hannah, de acordo com autoridades da agência de proteção civil da Sicília.

Promotores da cidade vizinha de Termini Imerese abriram um inquérito para investigar a causa do naufrágio.

O que são trombas d'água?

Trombas d'água são colunas de ar e umidade girando — semelhantes a tornados sobre a água, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos.

Enquanto algumas se formam em tempo bom, e são apropriadamente chamadas de trombas d'água de tempo bom, outra variedade mais perigosa chamada trombas d'água tornadicas se desenvolve para baixo a partir de uma tempestade.

Elas podem se formar como tornados regulares sobre a terra e se mover para o mar, ou se formar em uma tempestade já sobre um grande corpo de água, de acordo com a National Oceanic and Atmospheric Association (Associação Nacional Oceânica e Atmosférica, traduzido do inglês).

Trombas d'água de tempo bom são fracas, geralmente se dissipam rapidamente e não causam grandes danos, mas trombas d'água de tornado são mais frequentemente associadas a ventos fortes, raios perigosos e frequentes e granizo

. As autoridades italianas registraram ventos fortes e intensa atividade de raios no momento em que o iate afundou.

Quão comuns são as trombas d'água?

Especialistas dizem que trombas d'água podem ser mais comuns que tornados, mas como os oceanos são tão vastos, elas são mais difíceis de rastrear — e igualmente difíceis de prever.

— O Mediterrâneo é possivelmente um dos lugares onde trombas d’água são mais prováveis ao redor do mundo devido à superfície quente do oceano e um clima muito suscetível a tempestades durante o verão e o outono — afirma Peter Inness, meteorologista da Universidade de Reading, no Reino Unido.

Inness apontou para um estudo de 2022 feito por cientistas da Universidade de Barcelona, que descobriu que trombas d'água ocorriam com mais frequência em superfícies marítimas mais quentes.

O oceano Atlântico Norte tem estado excepcionalmente quente por mais de um ano, atingindo repetidamente recordes de alta para a época do ano, de acordo com dados da associação oceânica.

O Centro Internacional de Pesquisa sobre Trombas D'Água disse na segunda-feira no X (plataforma anteriormente conhecida como Twitter) que havia confirmado 18 trombas d'água perto da Itália nos últimos dias, e vários pescadores na área do acidente disseram à mídia italiana que testemunharam uma tromba d'água perto do iate.

O que pode ter acontecido?

Karsten Börner, o capitão do barco próximo que resgatou os 15 passageiros, disse em uma entrevista que viu o Bayesiano a cerca de 150 metros de distância antes que o vento e os raios começassem.

Embora fosse difícil ver o que aconteceu em meio à tempestade, "minha teoria era que ela virou primeiro e depois afundou pela popa", disse ele.

Com mais de 237 pés de altura, o mastro bayesiano era um dos mastros de alumínio mais altos do mundo e também tinha uma quilha especial que podia ser levantada ou abaixada, de acordo com seu fabricante, Perini Navi. Uma quilha é a linha central que se estende para baixo, abaixo de um barco, que pode ajudar a estabilizar a embarcação.

— Nesse caso, ter um mastro alto de alumínio não o tornaria o porto mais seguro em caso de tempestade. Muitas questões permanecerão até que tenhamos outros elementos à nossa disposição — explica Andrea Ratti, professor associado de design náutico e tecnologia de arquitetura do Politecnico di Milano.

Elisabetta Povoledo contribuiu com a reportagem.

