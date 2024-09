Adrenalina Pura conquista Fita Azul da 35ª Refeno

A- A+

O Adrenalina Pura é o Fita Azul da 35ª Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha (Refeno). Maior campeão da competição, o veleiro pernambucano chegou em primeiro ao cruzar a linha de chegada em 18h49min25s, o quinto melhor tempo da história.

Foi a nona conquista do barco, que também foi campeão nos anos de 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2023. O veleiro foi comandado neste ano por Gustavo Borges Pacheco e também teve na tripulação as presenças de Avelar Loureiro, Humberto Carrilho, Cecília Peixoto, Carlos Harten, Eduardo Henrique de Oliveira e Silva, Guilherme Siqueira Araújo, Júlia Lins da Rocha Brederodes Carrilho, Lucas Araújo Sant'anna, Patrick Sena, Pedro Fázio e Rafael Vasconcelos Queiroz Monteiro.

Das 90 embarcações que iniciaram, quatro tiveram problemas técnicos e não vão concluir a travessia. O Boa Vida, de São Paulo, retornou para o Recife ainda no início. O Bluebier, de Alagoas; o A Travessia, da Paraíba; e o Suduca, da Bahia, abandonaram a regata e seguiram para Cabedelo, na Paraíba. O restante permanece na disputa para concluir 35ª Refeno até a próxima terça-feira (1º).



Representatividade

A Refeno bateu neste ano o recorde de velejadoras em uma única edição da regata, com participação de quase 20% de mulheres na presença geral. Um exemplo disso é o barco Ohana 28, do Rio de Janeiro. Dos 10 tripulantes, sete são do sexo feminino.

Ao todo, serão 93 embarcações de 14 estados do Brasil, além de um estrangeiro, o Puxador, da Argentina. O Rio de Janeiro é o que tem mais representantes, com 23. Na sequência tem São Paulo, com 19; Bahia, com 15; Pernambuco, com 10; Rio Grande do Sul, com seis; Paraná, com cinco; Santa Catarina e Paraíba, com três; Alagoas e Ceará, com dois; além de Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Minas Gerais.

Carbono zero

Com apoio do Genio Carbon, a Refeno contará com uma plataforma de gestão de inventário de gases do Efeito Estufa, desenvolvida pela Ambipar Group, para realizar a mensuração das emissões no evento, para classificar e quantificar as emissões de gases do Efeito Estufa.

