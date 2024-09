A- A+

vela Refeno 2024: grande público comparece ao Marco Zero, no Recife, para acompanhar largada da prova Velejadores seguem agora para o Mirante do Boldró, no arquipélago, em um trajeto de 300 milhas náuticas - 560 km

O pontapé inicial foi dado, as velas foram içadas, e as embarcações partiram para dar início à 35ª Regata Recife-Fernando de Noronha (Refeno). A largada aconteceu neste sábado (28), com grande presença de público no Marco Zero, Centro da capital pernambucana.

Os velejadores seguem agora para o o Mirante do Boldró, no arquipélago, em um trajeto de 300 milhas náuticas - 560 km.

Competição

Neste ano, 92 embarcações de 14 estados brasileiros participam da prova. Há também a presença de um estranheiro, o Puxador, da Argentina. O Rio de Janeiro tem a maioria dos representantes, com 23.

Na sequência vem: São Paulo, com 19; Bahia, com 15; Pernambuco, com 11; Rio Grande do Sul e Paraná, com cinco; Paraíba e Santa Catarina, com três; Alagoas e Ceará, com dois; além de Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Minas Gerais, com um participante para cada.

Largada da 35ª Regata Recife-Fernando de Noronha (Refeno), no Marco Zero, Centro do Recife. - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Dentre os participantes da prova, o destaque vai para o maior campeão e atual Fita Azul, o Adrenalina Pura. A embarcação é recordista da regata por ter feito a travessia, em 2007, em 14 horas, 34 minutos e 54 segundos. São oito títulos ao todo.

Para este ano, no entanto, por conta da qualidade do vento, a expectativa atual de chegada ao Mirante do Boldró é de até 20 horas.



"O vento deu uma abrandada agora e, quando chegar à costa, ele dá uma melhorada. Se o vento estiver melhor, tem chance do Adrenalina Pura e de outros barcos fazerem um tempo melhor", explicou o diretor da Refeno, Walter Neukranz.

Neste ano, a Refeno bateu também o recorde de velejadoras em uma única edição da regata, com participação de quase 20% de mulheres na presença geral.

Um exemplo disso é o barco Ohana 28, do Rio de Janeiro. Dos 10 tripulantes, sete são do sexo feminino.



"Desde a série histórica que a gente vem marcando, esse foi o maior índice que tivemos, com 20% de velejadoras. Temos a expectativa de que a cada ano melhore, porque é muito importante que tenhamos mais mulheres participando", afirmou o diretor da Refeno.



Um diferencial para este ano é o acompanhamento em tempo real por parte do público. Isso pode ser feito através do site oficial da Refeno, onde é possível ver onde cada embarcação está e ficar de olho em todo o trajeto.



"Todo ano uma dificuldade que temos é aproximar o público de uma prova de regatas no oceano. Eles saem daqui da costa e depois se afastam, aí ninguém podia acompanhar. Agora temos esse link no site onde é possível acompanhar cada barco. Essa é uma forma que a gente encontrou de trazer o público mais para perto. Você escolhe o competidor que acha ele mais legal e o acompanha até ele chegar em Noronha", destacou Neukranz.

Diretor da Refeno, Walter Neukranz. - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Show à parte para o público

A largada da 35ª Refeno foi, como já é tradicional, um show à parte para o público, que compareceu em peso ao Marco Zero para acompanhar a saída dos barcos.

No local, além das tradicionais voltas de exibição de cada pelotão, onde cada embarcação tem a oportunidade de agradecer o apoio de quem foi prestigiar, também houve espaço para muita festa.

Quem estava no evento pôde acompanhar música ao vivo, apresentação de grupo de samba com bonecos gigantes inspirados na competição e, claro, os próprios velejadores.



Quem aproveitou o sábado para curtir a largada foi a dupla Carlos Rocha, analista em infraestrutura de 24 anos, e Fabíola Machado, especialista em infraestrutura de 47 anos.

Eles são amigos, e nunca tinham marcado presença em uma Refeno. Para eles, a experiência foi ótima.



"Nunca tinha vindo e nem sabia o que era a Refeno, sinceramente. Ouvi falar recentemente e resolvi vir com a expectativa boa de ver algo diferente. Hoje tá um dia bom, ensolarado, então bateu super bem", pontuou Carlos.



"Eu também não conhecia a Refeno. Foi uma indicação de um colega de trabalho, que me disse que o evento era legal. A expectativa era de ver algo diferente mesmo, de uma coisa tradicional da cidade, e com a energia do povo aqui no local", completou Fabíola.

Carbono zero

Com apoio do Genio Carbon, a Refeno contará com uma plataforma de gestão de inventário de gases do Efeito Estufa, desenvolvida pela Ambipar Group, para realizar a mensuração das emissões no evento, para classificar e quantificar as emissões de gases do Efeito Estufa.

Veja também

Campeonato Inglês Arsenal vence e alcança City na tabela do Campeonato Inglês