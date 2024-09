A- A+

Da proa à popa, de bombordo a estibordo, os barcos que estarão neste sábado (28), a partir das 11h, no Marco Zero, no Bairro do Recife, para a largada da 35ª edição da Regata Internacional Recife Fernando de Noronha (Refeno), serão protagonistas da competição de 300 milhas náuticas (560 km) rumo ao arquipélago pernambucano. Disputa sempre histórica e que, em 2025, ganhou ainda mais importância com o crescimento da presença feminina.

A Refeno bateu neste ano o recorde de velejadoras em uma única edição da regata, com participação de quase 20% de mulheres na presença geral. Um exemplo disso é o barco Ohana 28, do Rio de Janeiro. Dos 10 tripulantes, sete são do sexo feminino.



Embarcações

Ao todo, serão 93 embarcações de 14 estados do Brasil, além de um estrangeiro, o Puxador, da Argentina. O Rio de Janeiro é o que tem mais representantes, com 23. Na sequência tem São Paulo, com 19; Bahia, com 15; Pernambuco, com 10; Rio Grande do Sul, com seis; Paraná, com cinco; Santa Catarina e Paraíba, com três; Alagoas e Ceará, com dois; além de Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Minas Gerais.

“Neste ano, teremos novamente os cinco grupos largados com intervalos de meia hora, com o primeiro às 12h e o último às 14h. Eles são divididos em classes (ORC, VPRS, RGS, Mocra, Multicasco, Aberta, Aço, Alumínio, Bico-de-proa e Turismo), mantendo a tradição dos mais lentos partindo inicialmente e os que disputarão a Fita Azul saindo por último. Nesse bloco, estarão o Patoruzú, Adrenalina Pura, D4 e Ohana 28”, afirmou o presidente da Comissão de Regata da Refeno, Edival Júnior.

Dentre os participantes da prova, destaque para o maior campeão e atual Fita Azul, o Adrenalina Pura, ainda recordista da regata ao ter feito a travessia, em 2007, em 14 horas, 34 minutos e 54 segundos. São oito títulos ao todo.

"A Refeno é uma prova muito especial para nós. Ter vencido a última edição foi uma grande conquista, mas sabemos que cada regata é uma nova história. Estamos trabalhando duro para chegarmos ainda mais fortes em 2024 e defender o título", afirmou Cecília Peixoto, uma das velejadoras do Adrenalina Pura.

Além do veleiro mais rápido a cruzar a linha de chegada, a Refeno tem premiações especiais para o velejador mais velho e a Tartaruga Marinha (a penúltima embarcação a cruzar a linha de chegada), além de destacar o veleiro com maior presença de mulheres na tripulação.

Carbono zero

Com apoio do Genio Carbon, a Refeno contará com uma plataforma de gestão de inventário de gases do Efeito Estufa, desenvolvida pela Ambipar Group, para realizar a mensuração das emissões no evento, para classificar e quantificar as emissões de gases do Efeito Estufa.

