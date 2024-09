A- A+

Fórmula 1 Adrian Newey: Aston Martin anuncia contratação de 'guru da aerodinâmica' 25 vezes campeão na F1 Engenheiro foi responsável por todos os veículos campeões da RBR, mas anunciou saída do cargo após sequência de turbulências na equipe; ele vai trabalhar com o piloto Fernando Alonso

É oficial! Engenheiro mais conceituado da Fórmula 1, Adrian Newey vai trabalhar na Aston Martin a partir da próxima temporada.

A escuderia de Lawrence Strolls anunciou nesta terça-feira (10), durante entrevista coletiva, o acerto com o projetista, que era disputado por Ferrari e havia sido cotado também por Williams e McLaren.

"É a notícia mais emocionante para a Fórmula 1 em geral, eu penso. Adrian newey se juntará a nós como acionista e sócio-gerente técnico da equipe de Fórmula 1", destacou Strolls.

"Adrian é indiscutivelmente o melhor do mundo naquilo que faz. Não tem ninguém que chegou perto de ganhar tantos campeonatos como ele ganhou. Ele é um vencedor, e tem paixão e desejo de vencer, como outras pessoas deste edifício. Queremos ganhar", finalizou.

Em suas primeiras palavras na nova "casa", Newey destacou que busca um novo desafio na carreira.

"Senti que precisava de um novo desafio. E no final de abril decidi que queria fazer algo diferente. Passei muito tempo com minha esposa debatendo o que deveria fazer a seguir, demoramos para decidir. Eu tive muita sorte de ter alcançado o que almejava há 12 anos, aquele desejo de ser engenheiro de automobilismo", ressaltou, na coletiva.

O lendário projetista vai trabalhar com o espanhol Fernando Alonso. Ao longo da carreira, Newey passou WIlliams, McLaren e Red Bull. Foi parceiro dos pilotos Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, Jacques Villenueve, Mika Hakkinen, Sebastian Vettel e Max Verstappen. Conquistou, no período, 25 títulos mundiais na Fórmula 1: 13 de pilotos e 12 de construtores.

Newey entrou na mira das principais equipes da modalidade depois de confirmar que deixaria a Red Bull Racing em 2025 após uma sequência de turbulências nos bastidores da equipe de Milton Keynes.

Segundo o Daily Mail, o contrato do engenheiro na nova casa será de 24 milhões de euros por ano (quase R$ 150 milhões anuais, na cotação atual).

"Ele é uma lenda do esporte. Sinto-me privilegiado por competir nos últimos 20 anos compartilhando o esporte com Adrian (Newey). É um privilégio [ele] estar sendo associado à Aston Martin, um bom sinal e uma boa notícia para nós", afirmou Alonso, meses atrás, ao canal DAZN.

Durante o Grande Prêmio da Inglaterra, a imprensa britânica já noticiara que estavam avançadas as negociações entre a Aston Martin e o projetista.

Aos 65 anos, o britânico disse em maio que buscaria "novos desafios" na carreira. Foram sete títulos em Milton Keynes: quatro com o alemão Vettel e três com o holandês Verstappen. Desde então, passou a ser um dos nomes mais comentados no paddock dos GPs.

"O ‘guru’ da aerodinâmica na F1, considerado por muitos o melhor projetista da história, é o homem que todos desejam. É lógico. Num esporte onde, sem um bom carro, é impossível aspirar à vitória por mais mãos que se tenha, Newey é garantia de sucesso e mais importante que um piloto", resumiu o diário espanhol Mundo Deportivo.

A contratação do britânico era tida como certa na Ferrari, numa missão de "devolver a glória" à escuderia italiana a partir de 2025, ao lado do novo piloto, Lewis Hamilton. Segundo 'La Gazzetta dello Sport', porém, o engenheiro teria exigido a contratação de 20 engenheiros de seu círculo próximo.

A caminho da Aston Martin

Os custos e a reorganização interna que isso demandaria teriam esfriado as conversas e aberto caminho para as negociações com a Aston Martin. Além disso, diz-se no paddock que a intenção de Newey era ficar no Reino Unido.

De acordo com a imprensa internacional, o responsável por todos os carros campeões da RBR na Fórmula 1 decidiu romper o vínculo de 19 anos em meio às disputas internas alavancadas pela acusação de conduta imprópria contra o chefe da equipe, Christian Horner. Ele foi absolvido numa apuração interna, o que não apaziguou os bastidores nem as rusgas do diretor com o pai de Max Verstappen.

"Trabalhei com ele por muito tempo. É um grande trunfo. Quem sabe onde isso vai acabar", despistou Dan Fallows, diretor técnico da Aston Martin e ex-braço direito de Newey na RBR.

A Aston Martin, que tem como objetivo conquistar o título mundial a médio prazo, não para de se reforçar em termos técnicos e de infraestrutura. Um dia depois de anunciar a saída "imediata" da Ferrari, o engenheiro italiano Enrico Cardile fechou contrato com a Aston Martin, onde vai trabalhar a partir de 2025.

Desde que o canadense Lawrence Stroll comprou a equipe, em 2021, o número de funcionários na fábrica de Silverstone passou de 300 para 850 e, nos próximos meses, novas instalações serão inauguradas, uma delas com um túnel de vento de última geração.

