Al-Hilal passa pelo Al-Ahli nos pênaltis e avança à final da Supercopa Saudita

Ainda sem Neymar, o Al-Hilal passou pelo Al-Ahli, nesta terça-feira (13), e se garantiu na final da Supercopa Saudita. Após empate em 1x1 no tempo normal, com gols de Roberto Firmino e Mitrovic, o time dirigido por Jorge Jesus se classificou ao derrotar o adversário por 4x1, nos pênaltis.

O atual campeão saudita espera o vencedor de Al-Taawoun e Al-Nassr, que se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 13h15, para conhecer o oponente da decisão.

O Al-Hilal foi superior ao rival durante os 45 minutos iniciais, mas não teve êxito para sair na frente no marcador. Antes da ida para o intervalo, o brasileiro Michael quase abriu o placar, mas viu a zaga do Al-Ahli afastar o perigo em cima da linha, no último minuto.

Com outra postura no segundo tempo, o Al-Ahli passou a incomodar a equipe azul e chegou ao seu gol, aos 20 minutos. Mahrez recebeu em velocidade do goleiro Mendy e buscou Firmino na área. Com a perna esquerda, o atacante brasileiro mandou para o fundo das redes.

O empate do Al-Hilal veio no apagar das luzes. Aos 46 minutos, o sérvio Aleksandar Mitrovic, de cabeça, deixou tudo igual, levando a disputa para os pênaltis.

Nas cobranças alternadas, Rúben Neves, Al-Dawsari, Mitrovic e Savic acertaram as cobranças pelo Al-Hilal. Já pelo Al-Ahli, apenas Firmino fez o dever de casa. Gabri, Veiga e Ibañez desperdiçaram suas batidas.

