FUTEBOL Al-Hilal x Al-Nassr: horário e onde assistir ao vivo à final da Supercopa Saudita O jogo entre Al-Hilal x Al-Nassr pela final da Supercopa Saudita acontece neste sábado (17), às 13h15 (de Brasília), a partida terá transmissão do Canal Goat e Esporte na Band, Bandplay e band.com.br

O jogo Al-Hilal x Al-Nassr acontece neste sábado, dia 17, às 13h15 (horário de Brasília), pela final da Supercopa Saudita de 2024/2025. A partida será no Prince Sultan bin Abdul Aziz Sports City Stadium, na cidade de Abha. Canal Goat no YouTube e plataformas do Grupo Bandeirantes de Comunicação transmitem a decisão.

O jogo entre Al-Hilal x Al-Nassr será transmitido pelo Canal Goat e Esporte na Band (YouTube), Bandplay (app) e band.com.br (site).





