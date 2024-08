A- A+

COMPARATIVO Na Arábia Saudita, Vini Jr ganharia o triplo que Messi e 4,5 vezes a mais que Lebron Atacante brasileiro do Real Madrid recebeu uma proposta multimilionária do Al-Ahli

A proposta multimilionária do Al-Ahli, da Arábia Saudita, para contratar Vinícius Júnior faria com que o atacante brasileiro se tornasse o atleta mais bem pago do mundo.

O time saudita ofereceu 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6 bilhões, na cotação atual) por cinco temporadas para o jogador de 24 anos, ou seja, 200 milhões de euros anuais (219 milhões de dólares).

Com esse valor, Vinícius Júnior teria um salário anual um pouco acima de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr, que recebe 200 milhões de dólares (cerca de R$ 1,1 bilhão, na cotação atual).

Fora do futebol, o golfista Jon Rahm é quem mais recebe por ano, mas o valor não é maior do que o da dupla de futebolistas — o espanhol ganha 198 milhões de dólares.

Karim Benzema, do Al-Ittihad, e Lamar Jackson, jogador de futebol americano que atua pelo Baltimore Ravens, fecham o top-5.

As informações dos valores recebidos pelos atletas é da revista Forbes, publicada em maio deste ano, e considera os vencimentos que os esportistas ganham nos clubes, sem contar com o extracampo.

O valor proposto para Vinícius Júnior é três vezes maior do que o salário de Lionel Messi, oito vezes melhor jogador do mundo. Além disso, o atacante brasileiro teria um vencimento quatro vezes maior que o de LeBron James nos Lakers. Veja os valores abaixo:

Veja top 10 de atletas mais bem pagos de 2024:

Vinícius Júnior (futebol): US$ 219 milhões

Cristiano Ronaldo (futebol): US$ 200 milhões

Jon Rahm (golfe): US$ 198 milhões

Karim Benzema (futebol): US$ 100 milhões

Lamar Jackson (futebol americano): US$ 98,5 milhões

* Kylian Mbappé (futebol): US$ 90 milhões

Neymar (futebol): US$ 80 milhões

Lionel Messi (futebol): US$ 65 milhões

Stephen Curry (basquete): US$ 52 milhões

* LeBron James (basquete): US$ 48,2 milhões

Giannis Antetokounmpo (basquete): US$ 46 milhões

*Valor não considerou a renovação de contrato de LeBron James com os Lakers e o novo salário de Kylian Mbappé no Real Madrid

