"Proposta estratosférica" para Vini Jr. é destaque em jornal espanhol

Em alta no Real Madrid, Vini Jr está na mira do futebol árabe. Tanto que o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) acenou com 1 bilhão de euros (cerca de R$6 bilhões na cotação atual), para ter brasileiro pelas próximas cinco temporadas, mais precisamente para vestir a camisa do Al-Ahli.





A proposta pelo atacante é manchete na edição desta terça-feira do 'Diário As', da Espanha.

Abaixo, a capa:

O Bernabéu Digital foi numa linha parecida:

A capa do Bernabéu Digital pic.twitter.com/jwejLyp9gK — FutPapers (@futpapers) August 12, 2024

