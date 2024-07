Vinícius Júnior se desculpa após eliminação da seleção: 'Falhei ao tomar dois cartões amarelos'

A- A+

O atacante Vinícius Júnior se manifestou, nesta terça-feira (9), pela primeira vez após a eliminação da seleção brasileira da Copa América, realizada nos Estados Unidos. O jogador de 23 anos usou as redes sociais para se desculpar pelos cartões amarelos sofridos na competição, que o deixaram de fora da partida contra o Uruguai.

"Fim de Copa América e hora de refletir, saber lidar com a derrota. O sentimento de frustração toma conta outra vez. Novamente nos pênaltis.

Falhei ao tomar dois cartões amarelos evitáveis. Novamente assisti à eliminação do lado de fora. Mas, dessa vez, por culpa minha. Peço desculpas por isso. Sei ouvir as críticas e as mais duras, acreditem, vêm de dentro de casa.

Minha trajetória na seleção, felizmente, está só começando. Ao lado dos meus companheiros, terei chance de recolocar nossa Seleção no lugar que merece. NÓS VOLTAREMOS AO TOPO! EU AMO VOCÊS E VAMOS JUNTOS!"

