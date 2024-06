A- A+

Tênis Alcaraz x Sinner definem vaga na final de Roland Garros; saiba onde assistir Alcaraz e Sinner já se enfrentaram um total de oito vezes com igualdade no confronto

Carlos Alcaraz x Jannik Sinner decidem nesta sexta-feira (07), a partir das 9h30, uma vaga na final de Roland Garros. Com transmissão da ESPN, a disputa coloca frente a frente o novo líder do ranking mundial (Sinner) contra o atual terceiro do mundo (Alcaraz).

Novo líder do ranking da ATP, Jannik Sinner vem atropelando seus adversários na atual edição de Roland Garros. Em cinco partidas até aqui, o italiano cedeu apenas um set. Nas quartas de final, contra o búlgaro Grigor Dimitrov (10º), Sinner atropeleu por 3 sets a 0 (6/2, 6/4 e 7/6).

Carlos Alcaraz (3º) tão pouco vem dando moleza para os adversários. Com a mesma conta do adversário da vez, o espanhol também apenas cedeu um set até o momento. Na última rodada, venceu sem grande problemas o grego Stefanos Tsisipas por 3 sets a 0 (6/3, 7/6 e 6/4).

Alcaraz x Sinner retrospecto

Atletas de uma mesma geração, Alcaraz e Sinner protagonizam a maior rivalidade da nova ordem do tênis mundial. Com oito confrontos, cada um venceu quatro vezes, estabelecendo um equilíbrio incrível.

Foi justamente nessa fase de semifinal em que o confronto mais se repetiu. Ao todo, Alcaraz e Sinner decidiram a vaga na final em quatro oportunidades, com duas vitórias para cada lado.

Essa será a terceira vez que os tenistas se enfrentam em um grande slam. Novamente a igualdade está presente no placar, Alcaraz tem uma vitória e Sinner também. O italiano venceu na grama de Wimbledon em 2022 e o espanho devolveu no US Open do mesmo ano.

Também nesta sexta-feira, a outra vaga na final será definida entre o atual bi vice-campeão de Roland Garros, Casper Ruud (7º), contra o alemão Alexander Zverev (4º). A partida tem estimativa para iniciar a partir das 12h30.

Onde assistir: ESPN

Horário: 9h30

Data: 07/06

Local: Quadra Philippe Chatrier (Paris/França)

Veja também

ROLAND GARROS Iga Swiatek festeja título de Roland Garros e se declara ao torneio: 'Amo esse lugar'