Carnaval Alex Poatan, campeão do UFC, ganhará boneco gigante de Olinda Lutador de MMA se juntará ao hall de Ayrton Senna, Pelé, Messi, entre outras celebridades do esporte que já foram homenageados

Alex Poatan Pereira, atual campeão meio-pesado do UFC e considerado como um dos melhores lutadores da atualidade, ganhará um boneco gigante de Olinda. O lutador revelou a notícia nesta quarta-feira (18), em postagem nas redes sociais.

Poatan esteve no Recife, nesta terça-feira (17), e visitou a Embaixada dos Bonecos Gigantes, na Rua do Bom Jesus, no bairro do Recife Antigo. O atleta se juntará ao hall de Ayrton Senna, Pelé, Messi, entre outras celebridades do esporte.

Na postagem em que revelou a novidade, Alex brincou com o boneco de Olinda do personagem 'Chaves', já conhecendo como é a experiência de manipular um gigante.

Artista plástico responsável pela produção, Guilherme Paz, revelou que o boneco de Poatan está em fase de produção e que a escolha do personagem partiu dele próprio.

Conheça Alex Poatan



Lutador de MMA de 37 anos, o paulista Alex 'Poatan' Pereira é o atual campeão meio-pesado e ex-campeão da categoria dos médios do UFC. Oriundo do kickboxing, Alex também foi dono do cinturão do Glory, principal evento da modalidade.

Em 2024, Poatan foi considerado como um dos melhores atletas do ano. No atual ranking peso por peso do UFC, Alex é considerado como o terceiro melhor lutador, atrás apenas dos também campeões, Islam Makhachev e Jon Jones.

Para 2025, Poatan pode viver a expectativa de se tornar o primeiro lutador a conquistar o terceiro cinturão, em três categorias diferentes dentro do UFC. Campeão absoluto no meio-pesado, apenas o russo Magomed Ankalaev poderia adiar o sonho do brasileiro em lutar na categoria de cima, onde o campeão é o americano Jon Jones.

