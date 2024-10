UFC: Poatan defende cinturão contra Khalil Rountree; saiba onde assistir

A- A+

O brasileiro Alex 'Poatan' Pereira defende mais uma vez o cinturão dos meio-pesados do UFC. Neste sábado (05), o brasileiro enfrentará o americano Khalil Rountree Jr, no Delta Center em Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, na luta principal do evento de número 307. Outro nome brasileiro presente será o de José Aldo, que enfrenta Mario Bautista, no peso galo.

Indo para sua décima luta em apenas três anos no UFC, Alex 'Poatan' Pereira defende pela terceira vez o cinturão dos meio-pesados. Nesta categoria, o brasileiro não sofre tanto com o corte de peso e parece estar mais 'forte' e contundente. Nas três lutas que fez pelo cinturão até aqui, o kickboxer produziu três nocautes, dois diante de Jiri Procházka e outro sobre Jamahal Hill.

Para o duelo diante de Rountree, o brasileiro é visto com amplo favoritismo. A luta será entre dois strikers, atletas que gostam das trocas de golpes em pé e, nesse setor, Poatan é visto como quase imbatível. Contudo, Pereira deverá ter cuidado com a mão esquerda do americano, responsável pelos últimos nocautes conquistados por Khalil.

Outro nome muito popular que estará no card do UFC 307 é o de José Aldo. A disputa da vez será diante de Mario Bautista, segundo jovem 'desconhecido' que o experiente brasileiro enfrenta. A luta será pelo peso galo.

Atual número dez do ranking, mesmo que impressione neste sábado, Aldo não deve andar muita coisa na categoria, já que Bautista é o atual 11º. Após quase dois anos de inatividade, José Aldo voltou ao octógono no último mês de maio, quando venceu Jonathan Martinez por decisão unânime.

UFC 307 - confira o card completo

Card Principal: a partir das 23h

Alex Poatan x Khalil Rountree Jr - Cinturão meio-pesado

Raquel Pennington x Julianna Peña - Cinturão peso galo

José Aldo x Mario Bautista

Ketlen Vieira x Kayla Harrison

Roman Dolidze x Kevin Holland



Card Preliminar: a partir das 19h15

Stephen Thompson x Joaquin Buckley

Marina Rodriguez x Iasmin Lucindo

Austin Hubbard x Alexander Hernandez

César Almeida x Ihor Potieria

Ryan Spann x Ovince Saint Preux

Carla Esparza x Tecia Pennington

Court McGee x Tim Means

UFC 307 - saiba onde assistir

Transmissão: UFC Fighting Pass

Local: Delta Center/Salt Lake City

Data: 05/10

