Jungle Fight 132, em Recife, consagra o pernambucano Luís Aguiar

Na primeira vez do Jungle Fight em Recife, em sua 132ª edição, realizada neste sábado (16/11), o peso-mosca pernambucano Luís Henrique Aguiar desbancou o mineiro e então campeão Wagner Reis para colocar seu estado no hall dos detentores de cinturão do maior evento de MMA da América Latina.

O triunfo de Luís Henrique Aguiar foi relâmpago. Em apenas 37 segundos de luta, ele mandou Wagner Reis para a lona após um direto de encontro. Sentindo cheiro de sangue tal qual um tubarão, o pernambucano não desperdiçou a oportunidade, pegou as costas do mineiro e encaixou um mata-leão para definir.

Agora campeão peso-mosca do Brasileirão do MMA, Luís Aguiar ampliou seu cartel para oito vitórias, sendo sete por finalização, e apenas uma derrota. “Mostramos hoje a força de Pernambuco no MMA. Vim para fazer história e estou saindo hoje como o primeiro pernambucano campeão do Jungle Fight", celebrou Aguiar.

Os 37 segundos que Luís Aguiar levou para definir a luta principal é uma eternidade comparados aos incríveis 10 segundos que o paulista Cláudio Ribeiro precisou para superar o experiente e duríssimo pernambucano Cassio “Jacaré”. Num piscar de olhos, Ribeiro conectou duas mãos que tiraram o adversário de órbita.

Numa das lutas mais empolgantes da noite, que fez o público presente no Ginásio Geraldo Magalhães, o Geraldão, ficar ensandecida, Fábio “The King” venceu um resiliente Miguel Firmino por finalização no final do terceiro round. Apesar da derrota, o carismático e resistente Firmino saiu aplaudido de pé.

Outra luta que levantou o público foi entre Denes “3D” e Gilson Nogueira. Após bons momentos por parte dos dois lutadores, e quando vivia seu pior momento no duelo, “3D", que já foi campeão peso-mosca do Jungle Fight, conseguiu se recuperar e aplicar um chute no corpo para nocautear o adversário, já no terceiro round.

“Essa é a força do MMA do Nordeste, do MMA de Pernambuco. É só dar a oportunidade imparcial, como faz o Jungle Fight. Primeira vez do Jungle Fight em Pernambuco e o evento termina com um campeão de Pernambuco, de Recife", destacou Wallid Ismail.

"Parabéns a todos os pernambucanos, ao prefeito João Campos, ao deputado federal Felipe Carreras e ao secretário de Esportes Joka Heráclio por investirem no esporte como ferramenta de inclusão social. Agora vamos com tudo para São Paulo, dia 7 de dezembro", completou.

Secretário de Esportes de Recife, Joka Heráclio exaltou o sucesso da edição.

“A gente fica muito feliz por estar recebendo um evento da magnitude do Jungle Fight, por poder mostrar a nossa força. E este Jungle Fight é só o primeiro de muitos que ainda vamos receber aqui em Recife. Obrigado ao prefeito João Campos e ao deputado federal Felipe Carreras", disse.

O Jungle Fight 133, como anunciou Wallid Ismail, será no dia 7 de dezembro, na capital de São Paulo. A luta principal será um embate entre São Paulo x Distrito Federal. Os protagonistas são o paulista Vanderlei “Soul Glo” e o brasiliense Jefferson Moreira dos Reis.



