MMA Jungle Fight 132: Wagner Reis x Luís Aguiar disputam cinturão até 57kg no Geraldão, no Recife Pela primeira vez em Pernambuco, evento contará com 14 lutas no card

O Jungle Fight 132, neste sábado (15), promete muita emoção, finalizações e nocautes para quem for acompanhar no Geraldão, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife. Com um card recheado de atletas locais, o evento terá na luta principal o pernambucano Luís Aguiar tentando o título da categoria até 57kg contra o mineiro Wagner Reis, atual campeão do peso-mosca.

Chegando pela primeira vez em Pernambuco, o Jungle Fight apresenta um card recheado com 14 lutas, tendo lutadores do Estado em todos os confrontos. Carregando as esperanças da torcida local, Luís Aguiar, lutador oriundo do jiu-jitsu, chega para o duelo com um cartel de sete vitórias e apenas uma derrota.

Não negando as origens na "arte suave", o pernambucano tem quase todas as vitórias por finalização e já mentaliza conquistar o cinturão desta maneira. "Quase todas as minhas lutas terminaram em finalização e essa não será diferente", garantiu Luís, que faz parte da Pitbull Brothers, equipe dos irmãos Patrício e Patrick Pitbull, lendas do MMA brasileiro e campeões do Bellator.

Esperando poder contar com um ginásio lotado e com a torcida a favor, o atleta da casa pretende usar o apoio das arquibancadas para dentro do ringue. "É um grande prazer estar lutando em casa. Vou usar a força da torcida para ganhar e finalizar essa luta", disse.

Luís Aguiar, lutador pernambucano de MMA e que fará luta pela cinturão até 57kg do Jungle Fight - Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Vindo com características totalmente opostas, o mineiro Wagner Reis, atual campeão, se notabiliza pela força e contundência dos seus golpes. Com oito vitórias e três derrotas, o atual detentor do cinturão conquistou as últimas seis vitórias por nocaute.

Wagner garante que a torcida contrária não fará diferença, mesmo sendo o visitante e enfrentando a pressão do público. "Não vai fazer diferença para mim, estou preparado para isso. Sei que a torcida estará todo para o Luís, mas estou com a minha fé fortalecida, cabeça boa. Estou me sentindo em casa".

Defendendo o cinturão pela segunda oportunidade, o mineiro destaca que está sempre em atividade e pronto para lutar. "Estou sempre treinando. Na minha equipe sempre tem alguém saindo para lutar, então estou sempre pronto".

Wagner Reis, lutador mineiro atual campeão da categoria 57kg - Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Retorno para o Estado

Presente durante o evento da pesagem do Jungle Fight 132, o secretário de esportes do Recife, Joka Heráclio, salientou a importância da cidade receber um evento como esse, encerrando o ciclo de investimentos no esporte em 2024. "Primeira vez do Jungle Fight aqui, depois de 20 anos de história, é uma grande felicidade. Sei do que isso representa, receber um evento dessa magnitude e visibilidade para os atletas locais", salientou o secretário.

"Recife é a capital dos esportes e faltava um grande evento de MMA para bater o martelo. A Secretaria de Esportes e o prefeito João Campos estão trazendo grandes eventos. Temos um dado muito importante: cada vez que trazemos algo assim, aumenta em 40% a procura de nossas escolinhas. Então, temos o esporte como transformação social", garantiu.

Joka Heráclio, Secretário de Esportes do Recife, ladeado por Wallid Ismail, presidente do Jungle Fight - Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Card do Jungle Fight 132

57kg: Luis Henrique Aguiar (PE) x Wagner Reis (MG) - Cinturão

66kg: Alan Adler (MG) x Gustavo Negromonte (PE)

120kg: Miguel Firmino (PE) x Fábio Aguiar (PE)

52kg: Fernanda Sevalho (RO) x Ingrid Silva (PE)

120kg: Euller "Mamute" (PE) x Michel "Guindaste" Góes (SE)

61kg: Gilson Rebouças Nogueira (PE) x Denes "Deninho 3D" Fontes (SE)

84kg: Álvaro Luiz Amorim (PE) x Djalma Morais (SP)

84kg: Claudio Ribeiro da Silva (SP) x Cássio Barbosa de Oliveira (PE)

66kg: Matheus de Oliveira da Silva (RJ) x Caio Henrique Delgado Simões (PE)

66kg: Luis Carlos Dietrich (RO) x Jhonattan Vicente (PE)

70kg: Antônio "Júnior Tarquínio" Alves (SE) x Matheus Evangelista (PE)

77kg: Jefferson Cleiton Holanda (RN) x Bruno Caetano (PE)

61kg: Daniel Oliveira (PE) x Cassio Henrique (PE)

57kg: Denilson Abadie (PE) x Dudu Santos (RN)

Jungle Fight 132 - saiba onde assistir



Transmissão: Canal Combate, Sportv3 e TV Globo (após o Altas Horas)

Horário: a partir das 19h

Local: Ginásio Geraldão/Recife

Data: 16/11

