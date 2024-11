A- A+

Luta Jungle Fight, maior evento de MMA da América Latina, chega ao Recife para fomentar cenário local Edição 132 do evento acontece neste sábado (16), a partir das 19h, no Geraldão

O Jungle Fight surgiu como um projeto para unir o mundo dos esportes de combate e a luta pela preservação da Amazônia. Vinte e um anos depois, já como o maior evento de MMA da América Latina, a empresa desembarca no Recife pela primeira vez, neste sábado (16), no Ginásio Geraldão, com a edição de número 132, sendo o maior trampolim para os lutadores brasileiros.

O ex-lutador e fundador do Jungle Fight, Wallid Ismail, foi um dos pioneiros dos esportes de combate no Brasil. Referência do MMA nacional, o amazonense reflete sobre a importância que a empresa possui no cenário local e a sua missão social.

"Sei da força que o Jungle Fight tem hoje e o que ele agrega para o estado em que vai. Os lutadores passam a ser reconhecidos e essa é a nossa maior missão hoje. Nosso propósito é que os lutadores fiquem satisfeitos, para terem uma vida decente e digna”, garantiu.

O Jungle Fight já bateu recordes de audiência na TV aberta e alcança milhões de pessoas nas redes sociais. Sendo um dos maiores palcos de luta do mundo, o evento é destacado por Wallid como uma referência no desenvolvimento de atletas e que já contou com campeões do calibre de Fabrício Werdum, Ronaldo Jacaré, Lyoto Machida, Alex ‘Poatan’ Pereira, entre outros.

“Essa é a força do Jungle Fight, que os lutadores conquistem seus patrocínios, boas condições de treino, tenham uma boa estrutura de vida. A visibilidade no esporte é importantíssima e um evento como o Jungle Fight soma muito para o Estado e a Cidade”.

Ao todo, 24 lutadores de Pernambuco estarão no card do evento, tendo cinco combates entre lutadores do Estado. Das 18 lutas previstas para essa edição, sete são entre pernambucanos e atletas de outros locais.

No duelo principal, valendo o cinturão da categoria dos moscas, o pernambucano Luís Aguiar tentará destronar o atual campeão, o mineiro Wagner Reis. Wallid falou sobre a expectativa de apresentar um evento de grande porte para o povo pernambucano pela primeira vez.

“A expectativa é a melhor do mundo. Acho que vai ser um show, o Geraldão é um ginásio lindo e espero que esteja lotado. Vai ser uma experiência que estaremos apresentando pela primeira vez ao público de Pernambuco e espero que gostem", projetou.

Mesmo antes da realização da 132ª edição, o empresário demonstra empolgação e projeta que o Jungle Fight virá mais vezes ao Recife.

“Acredito que vamos fazer dois eventos por ano aqui. É importante para a economia, para valorizar os lutadores, para o Estado, chegamos para agregar. Mostrar que esse esporte é gigantesco, que Pernambuco é muito forte e só precisava dessa visibilidade”, declarou.

Entradas

Os ingressos para o Jungle Fight 132 já estão disponíveis e podem ser adquiridos na plataforma Bilheteria Digital e, presencialmente, nas lojas Esposende dos Shoppings Recife, RioMar e Tacaruna. Os preços custam a partir de R$ 20.

