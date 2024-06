A- A+

Boxe Anderson Silva x Sonnen: saiba onde assistir e confira outras lutas do card Anderson Silva e Sonnen se enfrentam pela terceira vez; primeira no boxe

Anderson Silva x Chael Sonnen escrevem mais um capítulo nessa que é uma das maiores rivalidades do mundo da luta, em uma luta de boxe. Neste sábado (15), em São Paulo, o Spaten Fight Night começa a partir das 22h, com transmissão na íntegra do Canal Combate e do evento principal na TV Globo.

Anderson Silva x Chael Sonnen

Principal evento da noite, Anderson 'Spider' Silva e Chael Sonnen se enfrentam em mais um duelo. O retrospecto é totalmente favorável ao brasileiro, que venceu as duas lutas valendo o cinturão do UFC da categoria até 84kg.

12 anos depois da última luta, os adversários agora fazem um novo duelo, mas agora nas regras do boxe. A disputa entre Anderson Silva x Chael Sonnen será com cinco rounds de dois minutos, com luva de 14 onças (oz), e com limite de peso até 98kg.

Demais lutas do card

Já tratada como a maior luta entre brasileiros de todos os tempos no boxe profissional, Hebert Conceição x Esquiva Falcão reúne duas medalhas olímpicas. Ouro em Tóquio 2021, o baiano Hebert tem menos experiência no boxe profissional, mas parece estar mais bem treinado atualmente. Prata em Londres 2012, Esquiva já reúne mais de 30 lutas e já lutou por cinturão mundial.

Além dessas lutas já citadas, o evento terá a presença de um dos filhos de Anderson Silva, Kalyl Silva x Paulo Roberto, nas regras do boxe e Bia Mesquita x Jojo Ramos, nas regras do MMA.

Anderson Silva x Chael Sonnen - onde assistir?

Transmissão: Canal Combate (íntegra) e TV Globo (apenas luta principal )

Horário: 22h

Local: São Paulo

