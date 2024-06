Andreeva e Paolini surpreendem Sabalenka e Rybakina e se enfrentam na semi em Roland Garros

A- A+

A quarta-feira foi de surpresas na chave feminina de Roland Garros. A russa Mirra Andreeva e a italiana Jasmine Paolini superaram as favoritas Aryna Sabalenka e Elena Rybakina, respectivamente, e vão se enfrentar numa das semifinais de Roland Garros, na próxima quinta-feira.



Para chegar à semifinal, Andreeva, de apenas 17 anos, aproveitou o dia ruim da belarussa Sabalenka, que jogou as 2h29min de partida com um mal-estar. Com isso, o duelo ficou ainda mais complicado para a belarussa, que precisou do tie-break para vencer o primeiro set (7/6, com 7/3).



No segundo set, visivelmente incomodada, Sabalenka pediu a ajuda de um médico, para prosseguir na partida. Apesar de conseguir equilibrar a disputa, viu a rival fechar em 6/4.



Com muito esforço, Sabalenka recuperou boa parte de seu jogo no terceiro set. Chegou a abrir 3/2, com um quebra, mas teve o saque quebrado na sequência. O equilíbrio permaneceu até o décimo game, quando Andreeva conseguiu mais uma quebra e fechou o jogo.





O outro lugar na decisão do segundo Grand Slam ano vai ser decidido no duelo entre a número um do mundo, a polonesa Iga Swiatek, contra a terceira colocada, a norte-americana Coco Gauff.



Jasmine Paolini, cabeça de chave 12 do torneio, chegou à primeira semifinal de Grand Slam de sua carreira depois de eliminar a quarta cabeça de chave Elena Rybakina por 6/2, 4/6 e 6/4.



Paolini, italiana de 28 anos e 12ª cabeça de chave em Roland Garros, foi eliminada na primeira ou segunda rodada de suas primeiras 16 participações em eventos importantes de sua carreira. Ele chegou às oitavas de final do Aberto da Austrália em janeiro. Desta vez foi mais longe depois de eliminar a campeão do torneio de Wimbledon em 2022.



Paolini acumulou 22 erros não forçados, bem abaixo dos 48 de Rybakina. Além disso, a italiana totalizou sete quebras de saque contra o poderoso serviço de Rybakina, que somou 10 aces.

