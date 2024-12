Atletas da APA buscam pódio na São Silvestre; prova será realizada nesta terça (31)

A- A+

Em sua 99ª edição, a Corrida de São Silvestre acontece nesta terça-feira (31), com largada às 8h05, e a equipe da Associação Petrolinense de Atletismo (APA) participa em busca de bons resultados e do pódio.

Nas últimas semanas, os atletas da APA tiveram uma programação especialmente voltada à preparação para a prova.

Seis maratonistas da APA chegaram a São Paulo no sábado (28) após um período de treinamento na cidade de Paipa, na Colômbia, situada a mais de 2.500 metros acima do nível do mar.

Entre os atletas, estão Justino Pedro da Silva (quinto no ranking nacional), Edson Amaro (6º), Joílson Bernardo (10º), Mirella Saturnino (líder do ranking feminino), Anastácia Rocha e José Márcio Leão.

“Foi uma preparação muito boa. A primeira vez que conseguimos levar um grupo grande de atletas desse nível para treinar juntos. Eles saíram de Paipa motivados e empolgados. Assim, a expectativa para a São Silvestre é a melhor possível. Esperamos que possam fazer o seu melhor e quem sabe buscar o pódio”, afirma o treinador Marciano Barros.

O treinamento na Colômbia começou no dia 4 deste mês e se estendeu até sexta-feira (27), com o objetivo de melhorar o desempenho e fortalecer física e mentalmente os corredores para a São Silvestre.

“As chances de pódio existem. Nossos atletas tiveram um ano de 2024 muito bom e, agora, esse final de treinamento em Paipa dando esse ânimo a eles. Acredito muito no grupo, no trabalho, para que possam fazer o jogo de equipe e quem sabe levar alguns deles ao pódio ou até mesmo a vencer a São Silvestre”, completa Mariano.

