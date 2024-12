APA faz treinamento de altitude na Colômbia em preparação para São Silvestre

A Associação Petrolinense de Atletismo (APA) fez um treinamento na cidade de Paipa, na Colômbia, em preparação para a radicional Corrida de São Silvestre, no dia 31 de dezembro, em São Paulo (SP).

Foram enviados seis atletas pernambucanos para o treinamento: Justino Pedro da Silva, Edson Amaro, Joílson Bernardo, Mirella Saturnino, Anastácia Rocha e José Márcio Leão. O objetivo do treinamento era aproveitar a altitude de mais de 2.500 metros do município colombiano, o que deve melhorar o condicionamento físico dos competidores.

A bateria de treinamentos deve gerar um grande impacto nos atletas. Veterano da APA, Edson Amaro, está participando pela segunda vez do camping promovido pelo clube. Para ele, os treinamentos deste ano estão ainda melhores.

"Só tenho a agradecer à diretoria da APA por nos proporcionar mais uma oportunidade de estarmos aqui. Este camping é fundamental para dar continuidade ao nosso treinamento, especialmente com foco na São Silvestre. Estamos realizando os melhores treinos possíveis e, juntos, esperamos fazer uma grande prova e conquistar um excelente resultado para o Brasil”, comentou.

A maratonista Anastácia Rocha, também integrante da equipe APA, está vivendo sua primeira experiência de treinamento em altitude. A atleta, que estreou na São Silvestre em 2019 e, até hoje, tem como melhor colocação o 14º lugar, está entusiasmada com os benefícios dos treinamentos.

"Treinar na altitude tem sido uma experiência diferente em relação ao que já vivi em outros campings. É necessário encontrar um equilíbrio devido à questão do oxigênio. Os treinamentos aqui têm sido de altíssima qualidade, e estou com boas expectativas em relação à São Silvestre. Vejo que vai dar para conseguir um bom resultado”, avaliou.

Os maratonistas estão na Colômbia desde o dia 4 e permanecerão no país até esta sexta-feira (27). Após esse período, eles seguirão diretamente para São Paulo.