corrida Ônibus com corredores do Recife parte rumo a São Paulo para participar da Corrida de São Silvestre Maior corrida de rua do Brasil está marcada para a próxima terça (31), com um trajeto de 15 quilômetros

Um ônibus com 33 corredores do Recife partiu rumo a São Paulo, no início da manhã desta quinta-feira (26), para participar da 99ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. O evento, que é um marco esportivo brasileiro, será realizado na próxima terça (31), com um trajeto de 15 quilômetros.

A ação é disponibilizada pela prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Esportes, e integra o programa Recife Corre. O serviço está disponível para toda a população por meio de cadastro no Conecta Recife.

Ao todo, serão 60 horas no ônibus para percorrer um trajeto de mais de 2.600 km. Os competidores recifenses têm retorno previsto para o dia 1° de janeiro, às 9h.

"A Prefeitura do Recife hoje saiu de 50 corredores nesse programa para 3 mil pessoas cadastradas. Isso converge com a política do prefeito João Campos, que, além de corredor, incentiva as pessoas a correrem no Recife, com o aumento do número de corridas de ruas na cidade, e com todo esse movimento que estamos vendo no Brasil com mais pessoas correndo e cuidando da saúde física e mental", disse o secretário-executivo de Fomento ao Esporte do Recife, Gabriel Perrusi.

O treinamento dos participantes acontece durante todo o ano e pode ser realizado tanto por cadastro e recebimento de planilhas de treino online, que podem ser feitas em qualquer lugar por cada aluno, ou por aulas presenciais toda terça e quinta-feira, no Parque da Macaxeira.

Realização de um sonho

Para muitos dos corredores cadastrados, participar da São Silvestre é um sonho sendo realizado. Esse é o caso de Marli da Silva, dona de casa de 65 anos. Moradora do bairro de Jardim São Paulo, Zona Oeste da capital, ela pratica esportes há 27 anos, para cuidar melhor da saúde.



Essa vai ser a terceira edição da maior corrida de rua do Brasil dela, que, mais uma vez, vai com um sorriso largo no rosto e sentimento de dever cumprido após tantos meses de preparação.

"Eu tinha muito vontade de ir para a São Silvestre, mas nunca tive condições de ir. Com esse projeto da cidade, vai ser a minha terceira vez na corrida. Para mim, o esporte representa tudo. É bom para a saúde, para a pressão, enfim, é maravilhoso. Agradeço primeiro a Deus, e, em segundo lugar, a mim, pelos meus esforços", contou.

Outro participante já é marca registrada do Recife nas corridas de todo o Brasil: Severino Pereira, mais conhecido como "Frade Maratonista". Aos 73 anos, pratica o esporte desde os 20, e vai agora para a 25ª edição consecutiva da São Silvestre.

Sorridente, com a adrenalina a mil, ele está preparado para fazer bonito na prova. Para isso, leva consigo dois fiéis escudeiros bem conhecidos no Nordeste: uma palma de banana e uma rapadura, para dar energia durante a corrida.

"Rapadura e banana são minhas ajudas especiais. Quando como elas, fico parecendo uma bala de canhão, não tem para ninguém! Sai da frente senão vou esmagá-lo!", brincou.

Trajetória da Corrida Internacional São Silvestre

A primeira edição da prova aconteceu em 1925 e, de lá para cá, ocorre todos os anos, exceto por 2020, quando houve uma pausa por conta da pandemia de Covid-19. O percurso de 15 km começa e termina na Avenida Paulista. A expectativa para este ano é receber cerca de 37 mil corredores, entre atletas profissionais e amadores.

Até dezembro de 1988, a corrida acontecia à noite. Após isso, passou a ser realizada no período da tarde, até 2012, quando passou a ocorrer pela manhã.

Neste ano, a programação começa às 7h25, horário da largada dos cadeirantes. Em seguida, às 7h40, é a vez da elite feminina. Os atletas masculinos iniciam a prova às 8h05.

