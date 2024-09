A- A+

Campeonato Inglês Arsenal vence e alcança City na tabela do Campeonato Inglês Apesar de irem para o intervalo vencendo por 2 a 0, os 'Gunners' não administraram bem a vantagem no segundo tempo

O Arsenal sofreu para vencer o Leicester por 4 a 2 neste sábado (28), pela 6ª rodada do Campeonato Inglês, e igualar a pontuação do Manchester City, que não passou de um empate em 1 a 1 com o Newcastle.

Apesar de irem para o intervalo vencendo por 2 a 0, os 'Gunners' não administraram bem a vantagem no segundo tempo e os 'Foxes' empataram a partida com dois gols do lateral James Justin (47' e 63').

Nos acréscimos, Leandro Trossard, que havia entrado no final da primeira etapa, voltou a colocar o Arsenal à frente no placar (90'+4). E Kai Havertz ainda teve tempo de marcar mais um e dar números finais à partida.

Com o resultado, o time do técnico Mikel Arteta chega a 14 pontos e se iguala ao Manchester City, mas pode ser ultrapassado pelo Liverpool (12 pontos), que assume a liderança caso vença seu jogo contra o Wolverhampton.

Outro time que pode superar 'Citizens' e 'Gunners' na classificação é o Aston Villa (12 pontos), que no domingo visita o Ipswich Town.

Agora, o Arsenal deverá se concentrar no duelo contra o Paris Saint-Germain na próxima terça-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões, depois de estrear no torneio continental com um empate sem gols com a Atalanta.

