CAMPEONATO ITALIANO Inter de Milão vence Udinese no Italiano com dois gols de Lautaro Martínez Seis dias depois da derrota para o arquirrival Milan por 2 a 1, a Inter não perdeu tempo e abriu o placar aos 43 segundos de jogo com Davide Frattesi

A Inter de Milão venceu a Udinese fora de casa por 3 a 2 neste sábado (28), com dois gols do atacante argentino Lautaro Martínez, pela 6ª rodada do Campeonato Italiano.

Seis dias depois da derrota para o arquirrival Milan por 2 a 1, a Inter não perdeu tempo e abriu o placar aos 43 segundos de jogo com Davide Frattesi.

A Udinese, surpresa neste início de temporada (5ª colocada com 10 pontos), empatou com Christian Kabasele (35'), mas os dois gols de Lautaro entre o final do primeiro tempo (45'+4) e o início do segundo (47') definiram a partida.

Na reta final, Lorenzo Lucca (83') descontou para o time de Údine, mas os jogadores do técnico Simone Inzaghi conseguiram sua terceira derrota no campeonato, a primeira em um mês.

"Vencer aqui não é fácil. Conversamos muito esta semana, trabalhamos bem e conseguimos uma vitória importante", disse Lautaro.

"Estou feliz pelos dois gols, um atacante precisa marcar, mas o importante é ajudar a equipe, com ou sem gols", acrescentou o atacante.

"Estou muito satisfeito. Foi uma bela vitória depois de uma semana delicada com a derrota no clássico", analisou Inzaghi.

Com o resultado, a Inter de Milão fica em terceiro na tabela com 11 pontos, empatada com Torino (1º), que enfrenta a Lazio no domingo, e Milan (2º), que na sexta-feira venceu o Lecce por 3 a 0.

