Artilheiro espanhol tem casa destruída em incêndio enquanto recebia prêmio em Madri

A- A+

Leia também

• Marco Angulo, joia da seleção do Equador, morre em acidente de trânsito aos 22 anos

• Dorival comanda 1º treino da Seleção e inicia preparação para duelo com Venezuela

• Sorteio do Mundial de Clubes de 2025 com Palmeiras, Fla e Flu ganha data; confira

O atacante do Getafe Borja Mayoral teve parte da casa destruída num incêndio no momento em que recebia o Troféu Zarra, por ter sido o espanhol que mais marcou gols na temporada 2023-24. O fogo queimou a estrutura do primeiro andar do chalé da família no município de Pozuelo de Alarcón, nos arredores de Madri.

Mulher do jogador, Flavia Natalini publicou uma imagem dos danos e ressaltou que ela, o marido e os demais parentes saíram ilesos, apesar do "choque".

"Estão nos perguntando muito sobre o que nos aconteceu... Seguimos em choque, mas estamos todos bem, e isso é o importante. Obrigada a todos", escreveu ela, no Instagram.

Mulher de Borja Mayoral mostra danos à casa da família - Foto: Reprodução/Internet

Um porta-voz da Comunidade de Emergências 112 de Madrid disse à agência EFE que o fogo tomou parte de um chalé de dois andares que, naquela hora, estava vazio. O incêndio ocorreu na tarde desta segunda-feira, e não há informações até o momento sobre o que causou.

Segundo a ABC, Mayoral estava fora de casa na hora do incêndio porque foi receber o prêmio de espanhol mais goleador, que este ano divide com Alvaro Morata, do Milan.

Os bombeiros extinguiram as chamas na casa, cujo térreo não sofreu danos, e foram chamados de "heróis" por Flavia Natalini.

Veja também

CONTRATADO Sampaoli, ex-Flamengo, é oficializado como novo técnico de time francês