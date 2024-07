Tenista bielorrussa, Aryna Sabalenka está fora de Wimbledon por lesão

A- A+

Atual campeã do Aberto da Austrália e número 3 do ranking da WTA, a bielorrussa Aryna Sabalenka não vai participar de Wimbledon, que começa nesta segunda-feira (1º), em Londres, devido a uma lesão no ombro, anunciaram os organizadores do torneio.

Sabalenka, semifinalista na grama londrina no ano passado, será substituída na chave principal pela russa Erika Andreeva (101ª), que entra como 'lucky loser' e na primeira enfrenta a americana Emina Bektas (107ª).

No domingo (30), véspera do início do torneio, a bielorrussa já havia levantado dúvidas sobre suas condições físicas.

"Não estou 100%", disse a jogadora em entrevista. "É uma lesão muito específica, realmente muito rara" para uma tenista.

Na semana passada, Sabalenka teve que abandonar o WTA 500 de Berlim nas quartas de final por conta da lesão.

Devido a seus problemas físicos nos últimos meses, ela anunciou em meados de junho que não irá participar dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

"Preciso cuidar da minha saúde. Prefiro descansar um pouco para ter a certeza de estar preparada fisicamente para jogar em quadra dura", disse então.

Na última edição de Roland Garros, Sabalenka foi eliminada nas quartas de final pela jovem russa Mirra Andreeva, depois de jogar no sacrifício ao sentir um problema estomacal em quadra.

