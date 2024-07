Wimbledon: prévia olímpica, torneio que começa nesta segunda-feira reúne tradição e curiosidades

A- A+

A partir desta segunda-feira, 1º de julho, nas gramas do All England Club, em Londres, será disputada a 137ª edição do Torneio de Wimbledon, o mais antigo da modalidade no mundo. O Brasil terá a participação de quatro atletas nas chaves simples e de cinco nas duplas. Neste ano, a competição será o último grande evento de tênis antes da Olimpíada.

O Brasil e Wimbledon possuem relação marcante. Há 60 anos, Maria Esther Bueno vencia seu terceiro e último título do grand slam inglês em torneio de simples (1959,1960 e 1964). Ela ainda conquistou mais cinco taças do torneio nas duplas (1958,1960,1963,1965 e 1966).

Mas desde então o país só conquistou um troféu do grand slam britânico com Marcelo Melo, no torneio masculino de duplas, em 2017. Em 2024, apesar do piso ser completamente diferente do saibro, uma boa campanha poderá dar um ânimo a mais para os brasileiros que estarão nos Jogos Olímpicos de Paris no final deste mês.

Defendendo a campanha que fez até as oitavas de final em 2023, Bia Haddad (20ª) será a única brasileira no torneio de simples feminino. No atual circuito da grama, Beatriz não conseguiu ter muito sucesso no Aberto de Berlim e em Bad Homburg. A paulista estreia contra a polonesa Magdalena Frech (53ª).

Entre os homens, o Brasil terá três representantes. Felipe Meligeni (147º) furou o quali e agora enfrenta o croata Borna Coric (89º) na primeira rodada. O paranaense Thiago Wild (74º) enfrenta o atleta da casa Paul Jubb (289º), que fez grande atuação nas gramas de Mallorca na semana passada, inclusive eliminando Thiago Monteiro (84º). O cearense agora terá um duelo ainda mais difícil contra o australiano Alexey Popyrin (47º).

Os atuais campeões do torneio são o espanhol Carlos Alcaraz e a tcheca Markéta Vondroušová.

Duplas

O Brasil contará com duas duplas 100% brasileira em Wimbledon. Bia Haddad jogará ao lado de Ingrid Gamarra Martins na chave feminina. Já na masculina, ainda visando a classificação aos Jogos de Paris, Rafael Matos e Marcelo Melo fazem o primeiro jogo contra uma dupla da casa. Os brasileiros conseguiram o título nas gramas de Stuttgart, duas semanas atrás, mas não foram longe em Eastbourne, na semana passada.

Além disso, Luisa Stefani fará dupla com a holandesa Demi Schuurs e Fernando Romboli estará ao lado do italiano Luciano Darderi.

Charme único

Wimbledon é único e com muitas tradições. Uma das regras do torneio é que todos os atletas joguem de branco e que use roupas sociais.

O All England Club não possui luz artificial e os jogos precisam acontecer à luz do dia. Outro fato diferencial é que o torneio não tem tie-break no quinto set, fazendo que a disputa tenha tempo indeterminado até que um dos tenistas consiga abrir dois games de diferença.

O torneio tem até atração culinária. É muito tradicional o consumo de morangos com creme de leite no All England, sendo uma atração à parte para o público entre um jogo e outro. A refeição tem um simbolismo tão grande, que alguns tenistas quando ganham o torneio, tatuam morangos para representar a conquista do grand slam inglês.

