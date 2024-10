A- A+

Libertadores Atlético-MG segura ímpeto do River Plate na Argentina e vai à final da Libertadores Depois de vencer os argentinos por 3x0, em Belo Horizonte, Galo ficou no empate sem gols, em Buenos Aires

Onze anos depois, o Atlético-MG está de volta à final da Copa Libertadores da América para buscar o bicampeonato. Após vencer o River Plate por 3x0, em Belo Horizonte, a equipe de Gabriel Mitito segurou o ímpeto dos argentinos para ficar no empate sem gols, no Monumental de Núñez, nesta terça-feira (29).

Falta apenas um passo para a #GlóriaEterna. O Clube Atlético Mineiro está classificado para a final da Copa Conmebol Libertadores 2024! #OGaloNuncaLutaSozinho pic.twitter.com/u2E0Q5xFAK — Atlético (@Atletico) October 30, 2024

O adversário do clube mineiro será definido nesta quarta-feira (30) e sai do confronto entre Peñarol e Botafogo, que se enfrentam às 21h30, em Montevidéu.

No Nilton Santos, o Glorioso goleou o time aurinegro por 5x0. Após imbróglio envolvendo as autoridades uruguaias, a partida antes marcada para o Campeón del Siglo será realizada no icônico Centenario.

O jogo

Os mais de 80 mil torcedores do River que compareceram ao estádio foram determinados a fazer da vida do Galo um inferno.

A festa realizada pouco antes de a bola rolar, foi digna de intimidar qualquer time do mundo. Contudo, o clube brasileiro resistiu. Não só à pressão das arquibancadas, mas, também, a dos comandados por Marcelo Gallardo durante os 45 minutos iniciais.

O time da casa buscou pressionar desde o começo. Sem muita criatividade, incomodava nos cruzamentos. Foram 15 finalizações antes da ida para o intervalo, mas apenas duas na direção da meta de Everson.

Apostando nos contra-ataques, o Atlético teve nos pés de Deyverson a única boa chance de silenciar o caldeirão argentino. Cara a cara com Armani, o camisa 9 demorou a finalizar e foi abafado pelo goleiro.

Everson brilha

Com uma desvantagem de três gols, o River se lançou para o tudo ou nada na etapa complementar e passou a conceder espaços para o Atlético. Ainda no primeiro minuto, Gustavo Scarpa, em chute colocado, fez tremer o travessão de Armani. O goleiro ainda salvou o rebote, após finalização de Deyverson.

Daí em diante, o clube argentino fez uma verdadeira blitz no campo defensivo mineiro. Na principal chegada, Echeverri fintou Alonso e parou em grande defesa de Everson.

No duelo particular com o camisa 19 do River, o goleiro brasileiro ainda mandou para escanteio um chute de longe do meia. Além disso, apareceu para salvar o alvinegro em cabeçada cruzada de Pezzella. Pitty Martínez, de falta, também ficou no quase, na última boa oportunidade criada pelos millonarios.

