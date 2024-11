Austrália x Brasil: veja escalações e onde assistir ao vivo o amistoso da seleção feminina

A- A+

Em ritmo de preparação para a disputa da Copa América de 2025, a seleção brasileira feminina enfrenta a Austrália nesta quinta-feira (28), às 7h10 (horário de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Este será o primeiro de dois amistosos que a equipe comandada por Arthur Elias fará contra as australianas e o terceiro após os Jogos Olímpicos de Paris. Anteriormente, o Brasil enfrentou a Colômbia em duas partidas, com um empate e uma vitória.

O próximo confronto diante da Austrália acontece no domingo (1º), às 5h45 (horário de Brasília), no CBUS Stadium, em Gold Coast.

Histórico

Brasil e Austrália já se enfrentaram em 17 oportunidades no futebol feminino. No histórico, a Amarelinha está em desvantagem com nove derrotas, dois empates e seis vitórias. O duelo mais recente entre as seleções aconteceu em 2021, na Suíça, e terminou empatado em 2x2.

Casa cheia

Nesta quinta (27), a Seleção estará diante de um estádio lotado. De acordo com a parcial divulgada pela Federação Australiana na terça-feira (26), cerca de 45 mil ingressos já foram vendidos para o jogo.

O técnico da Seleção, Arthur Elias, avaliou o confronto diante das “Matildas” e projetou um duelo equilibrado.

“Creio que será um jogo muito equilibrado. Para nós, (é) um desafio vir até a Austrália. Mesmo com a nossa dificuldade com o fuso horário e número pequeno de treinamentos, a gente tem um grupo renovado e estou muito confiante de que vamos fazer uma grande partida amanhã e também no segundo jogo.”

Destaque da Amarelinha, a atacante Amanda Gutierres celebrou a oportunidade de atuar pela Seleção.

“É uma conquista a gente estar vestindo a camiseta da seleção, jogando contra outros países, ainda mais uma seleção do tamanho que é a Austrália. A seleção brasileira também é muito grande, todo mundo sabe o peso da seleção e a gente pediu por esse momento, de jogar contra outras seleções com estádio lotado e amanhã vai ser esse grande dia. Agora é saber aproveitar a oportunidade e fazer o melhor que a gente tem pela seleção”, pontuou Gutierres.

Confira as prováveis escalações:

Brasil: Lorena; Bruninha, Vitória Calhau, Lauren e Yasmin; Laís Estevam, Angelina e Duda Sampaio; Amanda Gutierres, Aline Gomes e Adriana. Técnico: Arthur Elias.

Austrália: Mackenzie Arnold; Ellie Carpenter, Alanna Kennedy, Clare Hunt, Stephanie Catley e Michelle Heyman; Emily van Egmond, Winona Heatley e Kyra Cooney-Cross; Tameka Yallop e Caitlin Foord. Técnico: Tony Gustafsson.

Onde assistir Austrália x Brasil?

O duelo entre Austrália e Brasil será transmitido na Sportv (TV fechada).

Ficha técnica

Austrália x Brasil

Data: Quinta-feira, 28 de novembro

Horário: 07h10, horário de Brasília

Local: Suncorp Stadium, em Brisbane

Veja também

Futebol de base Náutico termina ano de base em Pernambuco com título; Sport é maior campeão e Santa fica zerado