NFL: astro algemado antes do jogo tem multas de trânsito retiradas

Dois meses após o jogador da NFL Tyreek Hill ser parado em uma blitz de trânsito, retirado de seu carro e algemado próximo ao estádio onde faria sua estreia na temporada da Liga de Futebol Americano (NFL), as multas aplicadas pelo policial foram canceladas, de acordo com a rede televisa inglesa BBC.

Imagens capturadas pela câmera corporal da polícia mostram o wide receiver dos Miami Dolphins deitado de bruços no asfalto enquanto um agente se ajoelha em suas costas.

Durante o incidente, Hill pediu várias vezes que o oficial responsável fosse demitido. O jogador foi liberado posteriormente e estava no estádio dos Dolphins para participar do primeiro jogo da temporada contra o Jacksonville Jaguars. Ele marcou um touchdown na vitória de 20 a 17 do time da Flórida e simulou estar algemado na celebração do feito.

Hill foi acusado de dirigir descuidadamente e não usar cinto de segurança. A polícia disse que o parou por excesso de velocidade. As duas penalidades foram retiradas após o policial que emitiu a multa não comparecer ao tribunal na segunda-feira, devido a "um descuido de sua parte", de acordo com o Departamento de Polícia de Miami-Dade.

Hill, reagindo à notícia, postou no X: "Onde estão todos os policiais da internet agora". Os advogados do atleta disseram à ESPN que a "ausência" dos policiais envolvidos "evidencia seu conhecimento de irregularidades".

O que aconteceu com policial que algemou astro da NFL?

Um dos policiais envolvidos no incidente "foi colocado em funções administrativas enquanto a investigação é conduzida", reportou a imprensa americana.

— Eu não fui desrespeitoso porque minha mãe não me criou assim. Eu não xinguei. Não fiz nada disso. Ainda estou tentando descobrir — disse o atleta. — Eu estava apenas fazendo o que meu tio sempre me disse para fazer se eu estivesse em uma situação como essa -- apenas escute, coloque as mãos no volante. Tem que ter cuidado, cara. Eles disseram que eu estava em alta velocidade, dirigindo de forma imprudente, tanto faz.

Quem é Tyreek Hill?

Hill, de 30 anos, jogará sua terceira temporada com o uniforme dos Dolphins e a nona de sua carreira na NFL, na qual foi escolhido seis vezes para o Pro-Bowl (All-Star Game). O wide receiver já jogou pelo Kansas City Chiefs, com quem venceu o Super Bowl em 2020.

