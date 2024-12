Australiano de 16 anos é comparado a Usain Bolt após feito em 100 metros rasos de torneio escolar

O jovem talento Gout Gout, de apenas 16 anos, surpreendeu a plateia e viralizou nas redes sociais ao vencer os 100 metros rasos nos Campeonatos Escolares Australianos.

Não só ele superou os adversários, mas também atingiu a sexta melhor marca da categoria na célebre prova do atletismo. Ele concluiu o percurso no tempo de 10,17 segundos e recebeu comparações com a lenda do esporte, o jamaicano Usain Bolt, que detém o recorde mundial de 9,58 segundos.

GOUT THE GREAT



16-year-old Gout Gout backs up an incredible 10.04 (+3.4) in the heats with a national record in the U18 Men’s 100m Final, blitzing to 10.17 (+0.9). He surpasses the previous mark of 10.27 set by Sebastian Sultana in 2022.



Casey Sims#NextIsNow… pic.twitter.com/SJKAcmn3Rk — Athletics Australia (@AthsAust) December 6, 2024