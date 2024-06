Áustria x França e mais: confira onde assistir aos jogos desta segunda (17) da Eurocopa 2024

A- A+

Com uma bicampeã continental em campo, o quarto dia de Eurocopa chega com mais três jogos nesta segunda-feira (17), na Alemanha.

Se nos dias anteriores, as favoritas ao título venceram seus compromissos, Bélgica e França também buscam fazer suas partes, nesta primeira rodada do torneio, contra Eslováquia e Áustria, respectivamente.

O Grupo E da Eurocopa será aberto com a partida entre Romênia e Ucrânia, às 10h, na Arena de Munique. A última vez que os romenos estiveram na competição foi em 2016, quando foram eliminados ainda na fase de grupos.

Já os ucranianos, há quatro anos, foram até as quartas de final. Atualmente, apesar dos problemas causados pela guerra, o País tem tentado se manter bem para apoiar a seleção.

Às 13h, a favorita do grupo, Bélgica, também entra em campo. Sob a batuta do astro Kevin De Bruyne, do Manchester City, os belgas vão medir forças com a Eslováquia, às 13h, na Arena Frankfurt.

Com um retrospecto recente complicado em torneios internacionais, os belgas buscam deixar a desconfiança de lado para chegar longe na Euro.

Finalista das últimas duas Copas do Mundo e vice da Euro, em casa, em 2016, quando perdeu para Portugal, a França é uma das principais favoritas ao título desta edição. Donos de dois títulos, os 'Le Blues' buscam o troféu neste ano para igualar Alemanha e Espanha como maiores vencedores do torneio.

Faites le voyage Bad Lippspringe Düsseldorf avec les Bleus !



Entraînement veille de #FiersdetreBleus pic.twitter.com/WtKW4NjHYX — Equipe de France (@equipedefrance) June 16, 2024

No jogo que fecha a rodada pelo Grupo D, o time do novo reforço do Real Madrid, Kylian Mbappé, encara a Áustria, que vive uma das melhores fases de sua história, às 16h, na Arena Düsseldorf.

Onde assistir

Romênia x Ucrânia

10h - CazéTV

Bélgica x Eslováquia

13h - CazéTV

Áustria x França

16h - CazéTV

