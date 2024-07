A- A+

Olimpíadas Badminton: confira as regras e as principais forças do esporte olímpico Badminton será disputado entre 27 de julho e cinco de agosto

O badminton é um esporte disputado com raquetes e uma peteca e a sua dinâmica é bem semelhante ao tênis. O início da prática conforme conhecida hoje surgiu na Inglaterra, na casa de campo do Duque de Beaufort, a Badminton House. Estima-se que 339 milhões de pessoas pratiquem o esporte, a sua grande maioria na Ásia.

Regras e materiais

As partidas são disputadas em melhor de três games de 21 pontos. Caso a partida fique empatada por 20 a 20, a disputa vai à dois pontos, ou seja, quem abrir dois pontos de vantagem vence.

A definição dos pontos é muito semelhante ao tênis ou vôlei. O ponto é marcado quando a peteca cai na quadra adversária; ou quando sai dos limites da quadra; quando a peteca fica na rede ou quando se erra o saque e se toca a rede.

A quadra possui a medidas de 13,4m de comprimento por 5,18m de largura. Nos jogos de duplas, a largura é de 6,1m. As competições são disputadas necessariamente em espaços fechados, para que o vento não interfira nas partidas.

A peteca pesa somente cinco gramas e durante as partidas pode atingir até 400km/h. As raquetes são feitas de material leve, assim como as de tênis. As principais diferenças estão no tamanho da cabeça, que é menor, e o cabo é mais comprido.

Por fim, a rede tem o comprimento mínimo de seis metros e a altura é de cerca de 1,5m.

Principais forças do Badminton e o Brasil

Modalidade olímpica de 1992, a grande maioria das medalhas do esporte ficaram com países asiáticos. A grande potência é a China, seguida de Indonésia e Coreia do Sul. Nos rankings da Federação Internacional de Badminton (BWF), a predominância é toda asiática. Entre os homens, nas 20 primeiras posições, apenas duas são ocupadas por não asiáticas. Já entre as mulheres, apenas três - sendo duas chinesas naturalizadas.

O Brasil estará representado por dois atletas em Paris. O carioca Ygor Coelho e a piauiense Juliana Viana. Ygor é o principal nome brasileiro do esporte e no ranking da BWF é o atual número 53 e melhor sul-americano. O mesmo cenário acontece no feminino, Juliana é a melhor atleta do continente e aparece na 79ª posição.

Brasileiros conhecem adversários em Paris-2024



Ygor Coelho caiu no Grupo J e encara o japonês Kodai Naraoka e o sul-coreano Jeon Hyeok Jin. Já Juliana Viana integra o Grupo D e enfrenta Supanida Katethong, da Tailândia, e Lo Sin Yan Happy, de Hong Kong.https://t.co/S74Ajvqkva pic.twitter.com/vAp5AhZFeH — CBBdOficial (@CBBdOficial) July 12, 2024

